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Патрис Эвра близок к переходу в "Кристал Пэлас"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра может вернуться в Англию. 35-летним французом заинтересован "Кристал Пэлас".

Как передает Sky Sport Italia, стороны близки к подписанию контракта. Действующее Эвра с "Ювентусом" истекает летом 2017 года.
Теги: Эвра Кристал Пэлас
Сегодня, 10:41
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