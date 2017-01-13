Патрис Эвра близок к переходу в "Кристал Пэлас"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра может вернуться в Англию. 35-летним французом заинтересован "Кристал Пэлас".



Как передает Sky Sport Italia, стороны близки к подписанию контракта. Действующее Эвра с "Ювентусом" истекает летом 2017 года.