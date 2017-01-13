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Мигель Данни точно не сыграет против "Айнтрахта"

"Зенит" вчера приступил к работе на сборе в Думае. В четверг Мирча Луческу провел две тренировки.

На сегодня намечен первый контрольный матч "Зенита" в 2017-ом году. Соперником сине-бело-голубых станет "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне).

Участие в этой встрече полузащитника Мигеля Данни исключено – капитан "Зенита" тренируется в общей группе, однако здоровьем 33-го футболиста рисковать не станут, информирует "BobSoccer".

Виктор Файзулин продолжает проходить курс реабилитационных мероприятий в Санкт-Петербурге. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, восстановление Файзулина близко к завершению.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 10:58
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