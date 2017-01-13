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Али Гаджибеков стал футболистом "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" заключили контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым.

27-летний воспитанник дагестанского футбола выступал за "Анжи" с 2006 года и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за жёлто-зеленых 192 матча и отметился 4 забитыми мячами.

Сегодня футболист вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде, информирует официальный сайт "Крыльев".
Теги: Гаджибеков Крылья Советов
Сегодня, 11:02
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(0)
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Saveger
то же мне курс на своих воспитанников у Анжи - главного воспитанника выпнули первым делом.. частично исправятся, если вернут тагирбекова и агаларова

не выпнули, просто предложили меньшую зарплату. Алишка не согласился
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:20) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Анжи и Томь скорее всего точно в пролете. Тула с Уралом в стыках.. Хотя у Анжи есть задел в несколько очков


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
то же мне курс на своих воспитанников у Анжи - главного воспитанника выпнули первым делом.. частично исправятся, если вернут тагирбекова и агаларова
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (1)

Правильно сделал, Анжи на вылет с этим тренером.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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