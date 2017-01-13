Арда Туран близок к переходу в "Шанхай Шэньхуа"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран близок к переходу в чемпионат Китая. информирует Fanatik.



Сообщается, что футболист согласовал трёхлетний контракт с китайским "Шанхай Шэньхуа". Зарплата Турана в новом клубе составит € 20 млн в год.