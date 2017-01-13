Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Арда Туран близок к переходу в "Шанхай Шэньхуа"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран близок к переходу в чемпионат Китая. информирует Fanatik.

Сообщается, что футболист согласовал трёхлетний контракт с китайским "Шанхай Шэньхуа". Зарплата Турана в новом клубе составит € 20 млн в год.
Теги: Туран Шанхай Шэньхуа
Сегодня, 11:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.