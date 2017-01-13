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"Зенит" занял 17-е место среди клубов Европы по объему зарплат футболистам

УЕФА опубликовал информацию об объемах зарплат в европейских клубах в сезоне 2015/2016.

В первую двадцатку рейтинга попал "Зенит" с общей суммой в 113 миллионов евро.

Топ-20 клубов:

1. «Барселона» (Испания) - 340 миллионов евро
2. «Реал» Мадрид (Испания) -289
3. «Челси» (Англия) - 284
4. «Манчестер Сити» (Англия) - 276
5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 266
6. «ПСЖ» (Франция) - 255
7. «Арсенал» (Англия) - 250
8. «Бавария» (Германия) - 236
9. «Ливерпуль» (Англия) - 216
10. «Ювентус» (Италия) - 198
11. «Милан» (Италия) - 164
12. «Тоттенхэм» (Англия) - 141
13. «Рома» (Италия) - 137
14. «Вольфсбург» (Германия) - 120
15. «Интер» (Италия) - 120
16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) - 120
17. «Зенит» (Россия) - 113
18. «Шальке» (Германия) - 111
19. «Суонси» (Уэльс) - 110
20. «Астон Вилла» (Англия) - 110

УЕФА
Теги: Зенит
Сегодня, 11:29
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8
(2)
№8 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
там кто то из бомжей доказывал, что у зинки весь бюджет 100
а тут оказывается, что только зарплата 113
Регистрация: 2.08.2009
№7 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
У шпор лучшая эффективность и низкая зп и высокий результат сейчас имеют.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№6 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (2)

а по соотношению цена-качество игры? Последнее


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№5 Написал: katzbalger (Сегодня, 11:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да как бы и не удивляет. Расскажите-ка, как вы там "заработали" на продаже Векселя, за 7 лямов, на этом фоне? smile


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В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз
Регистрация: 13.01.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
113 миллионов - это только зарплата.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister
Ну повода для гордости для зенита в этом точно нет.

Интересно видеть в 20ке Астон Виллу, Которая мало того, что не премьер-лиге играет, но и в чемпионшипе идет в середине таблицы, сохраняя при этом один из самых высоких уровней зарплат в Европе...

за последние 2 дня это уже вторая заказуха с Зенитом. То у них сайт популярный в мире, то теперь зарплаты...
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну повода для гордости для зенита в этом точно нет.

Интересно видеть в 20ке Астон Виллу, Которая мало того, что не премьер-лиге играет, но и в чемпионшипе идет в середине таблицы, сохраняя при этом один из самых высоких уровней зарплат в Европе...
Регистрация: 27.04.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 11:36) #
  • 0
  •  (2)

Суонси, который собирается в этом сезоне в Чемпионшип и Астон Вилла из Чемпионшипа, что за бред...
Регистрация: 8.01.2017
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