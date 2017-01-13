Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Эммануэль Эменике дал согласие на переход в "Рубин"

Форвард "Фенербахче" Эммануэль Эменике согласился перейти в "Рубин", сообщает ajanssport.com. На данный момент представители клубов договариваются о деталях сделки.

"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду с опцией последующего выкупа за €5 млн. "Рубин" не против после окончания арендного соглашения приобрести нигерийца, но по цене в два раза меньше.

Газета.ru
Теги: Эменике Рубин
Сегодня, 12:51
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (0)

Зря. Там совсем скиснет. В Спартаке хотя б пол-годика пофеерил, а так.....
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (0)

Красава,интересно наблюдать за его игрой!
Регистрация: 28.11.2008
№15 Написал: Quincy (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
интересный трансфер,бомжеослики еще прочувствуют на себе))
Регистрация: 2.09.2016
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: utekay
Цитата: pikaldi
наш татарин....

Отгрузит вам по дружбе этот "татарин" smile

А вам по неновести,еше и фак покажет,с частушкой раз-два-три зенитушка )))))(!!!

Дожили...абезяны факи показывать будут, а свиньи это одобряют...кошмар


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Брюзга
Жаль. Уж получше Адриана то.

Ты, наверное, последние полтора сезона, которые Эменике провёл в Спартаке, футбольные матчи с участием Спартака не смотрел, а видел матчи только первых полгода его пребывания. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 14:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
реальное усиление..
Регистрация: 13.04.2016
№11 Написал: fsamat97 (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Saveger,
Девич ушел, Рубину нужен второй нападающий, на замену выходить, травму Жонатас может получить
Регистрация: 9.10.2016
№10 Написал: mustang (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
думаю Эм подсобит нам с чемпионством
Регистрация: 23.12.2015
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (3)

Жаль. Уж получше Адриана то.
Регистрация: 6.10.2009
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
зачем он Рубину? Жонатас вроде заиграл у них неплохо.. иметь двух равноценных форвардов на одну позицию? бред

Скандинав еще у них вроде был,только на поле за Рубин я его не видел


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: katzbalger (Сегодня, 13:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Янычару удачи, но не в матчах с нами. Хотя нам уже в этом сезоне не встречаться wink А вообще - он спартач, даже в Турции за всеми матчами следил, не думаю, что сможет себя заставить играть против КБ по полной stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз
Регистрация: 13.01.2017
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
зачем он Рубину? Жонатас вроде заиграл у них неплохо.. иметь двух равноценных форвардов на одну позицию? бред
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Отгрузит вам по дружбе этот "татарин"

Дурак ты и не лечишься.
Мы с камнями уже два матча сыграли. А вот про вам ослам и девкам еще с камнями играть.
Причем вам то ваще в гостях.
Так, что Эма мы зарядим - не волнуйся. Он забьет вам такой же гол как тогда на Петровском и будет бить свой правой ладонью в свой левый согнутый локоть.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: pikaldi
наш татарин....

Отгрузит вам по дружбе этот "татарин" smile

Вообще то он по болотным специализируется....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: pikaldi
наш татарин....

Отгрузит вам по дружбе этот "татарин" smile

А вам по неновести,еше и фак покажет,с частушкой раз-два-три зенитушка )))))(!!!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pikaldi
наш татарин....

Отгрузит вам по дружбе этот "татарин" smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
наш татарин....
Регистрация: 25.01.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.