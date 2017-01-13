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Источник: Эммануэль Эменике дал согласие на переход в "Рубин"
Форвард "Фенербахче" Эммануэль Эменике согласился перейти в "Рубин", сообщает ajanssport.com. На данный момент представители клубов договариваются о деталях сделки.
"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду с опцией последующего выкупа за €5 млн. "Рубин" не против после окончания арендного соглашения приобрести нигерийца, но по цене в два раза меньше.
Газета.ru
"Фенербахче" готов отдать Эменике в аренду с опцией последующего выкупа за €5 млн. "Рубин" не против после окончания арендного соглашения приобрести нигерийца, но по цене в два раза меньше.
Газета.ru
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