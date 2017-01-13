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Соломон Кверквелия: вы уже слышали о "Локомотиве", "Ростове" и киевском "Динамо"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия подтвердил, что к нему есть интерес со стороны других команд.

— Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика?

— Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах — "Локомотив", "Ростов", киевское "Динамо". Слухи не появляются на пустом месте.

— Был ли разговор с главным тренером?

— Был. Обычный, как со всеми игроками.

— Как вы считаете, реально пробиться в состав во второй части сезона?

— (После долгой паузы.) Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда. Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше.

— Как на это реагируют в сборной Грузии?

— Конечно, это неприятно. Я приезжал в сборную три или четыре раза без игровой практики, и выходил в основном составе даже против Бэйла. Хорошие были матчи. Спасибо тренеру за веру. Он всегда звонит мне, просит не терять форму. У каждого футболиста бывают такие моменты. Посмотрим, что будет дальше. Если кто-нибудь хочет меня пригласить, то пусть сделают все необходимое. Если "Рубин" не хочет чтобы я уходил, пусть сделает все, чтобы я остался. Каждый футболист думает так: хорошо, если играешь. Если нет — это кошмар.

СЭ
Теги: Кверквелия Рубин
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
отменный ПЦЗ, один из лучших в нашем чемпионате! стоило бы Спартаку подсуетиться, и Таски можно смело отправлять хоть в Турцию, хоть за Турцию!
Регистрация: 23.03.2009
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