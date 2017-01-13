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"Зенит" отменил свой третий сбор в Турции

"Зенит" все-таки отменил свой третий сбор в Турции, передает "Спорт день за днем" со ссылкой на источник, близкий к клуб.

Сине-бело-голубые должны были завершать подготовку ко второй части сезона с 7 по 14 февраля в Турции, но вместо этого команда Мирчи Луческу задержится на два лишних дня в Испании, где пройдет второй сбор "Зенита".

На Пиренеях подопечные Мирчи Луческу пробудут до 6 февраля, затем игрокам предоставят небольшой отдых, после чего зенитовцы уже соберутся в Санкт-Петербурге.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:59
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