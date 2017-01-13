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Александр Тарханов: о переговорах с Широковым ничего не знаю

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о ситуации с возможным переходом в клуб полузащитника Романа Широкова.

"Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января какими-то своими делами, но возможен ли его переход в «Урал» в перспективе, сказать не могу.

Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет что-то конкретное, будем знать, какие позиции усилим", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Теги: Тарханов Широков Урал
Сегодня, 13:03
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