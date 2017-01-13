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Кристиан Нобоа: о продолжении своей карьеры пока говорить ничего не могу

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа отказался от комментариев по поводу своего возможного перехода в другой клуб.

"О своем будущем и продолжении карьеры пока говорить ничего не могу. Когда появятся новости, вы все узнаете. Все у меня нормально, тренируюсь, – цитирует Нобоа "СЭ".
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
в Спартак бы его! блестящий центр был бы: в опорной зоне Глушаков - Нобоа, чуть выше Фернандо!
Регистрация: 23.03.2009
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