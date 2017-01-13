Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (9)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (9)
Вчера 23:56
Агент Кришито: контракт с "Зенитом" скоро будет продлен (4)
Агент Кришито: контракт с "Зенитом" скоро будет продлен (4)
Вчера 23:44
«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн (22)
«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн (22)
Вчера 22:36
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс» (3)
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс» (3)
Гендиректор "Крыльев Советов": надеемся все больше капитализировать Гаджибекова
Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал приобретение защитника Али Гаджибекова.
"Гаджибеков - опытный защитник, долгое время играл в основном составе "Анжи", даже тогда, когда команда была достаточно звездной, при Гусе Хиддинке. Это футболист с российским паспортом, он может играть на разных позициях: с краю или в центре обороны без потери качества, он в хорошем возрасте.
Знаю его очень хорошо сам, у него отличный характер, менталитет. Надеемся все больше капитализировать этого футболиста, и уверены, что он поможет нам в решении поставленных задач.
Мы не рассматривали Гаджибекова как замену Цаллагову, Али все-таки игрок линии защиты, а Ибрагим в последнее время играл у нас в опорной зоне. В общем-то мы продолжаем поиск футболиста в опорную зону, ведем переговоры, думаю, в ближайшее время пополним состав новым опорником", - передает слова функционера "Р-Спорт".
"Гаджибеков - опытный защитник, долгое время играл в основном составе "Анжи", даже тогда, когда команда была достаточно звездной, при Гусе Хиддинке. Это футболист с российским паспортом, он может играть на разных позициях: с краю или в центре обороны без потери качества, он в хорошем возрасте.
Знаю его очень хорошо сам, у него отличный характер, менталитет. Надеемся все больше капитализировать этого футболиста, и уверены, что он поможет нам в решении поставленных задач.
Мы не рассматривали Гаджибекова как замену Цаллагову, Али все-таки игрок линии защиты, а Ибрагим в последнее время играл у нас в опорной зоне. В общем-то мы продолжаем поиск футболиста в опорную зону, ведем переговоры, думаю, в ближайшее время пополним состав новым опорником", - передает слова функционера "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.