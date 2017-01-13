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Гендиректор "Крыльев Советов": надеемся все больше капитализировать Гаджибекова

Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал приобретение защитника Али Гаджибекова.

"Гаджибеков - опытный защитник, долгое время играл в основном составе "Анжи", даже тогда, когда команда была достаточно звездной, при Гусе Хиддинке. Это футболист с российским паспортом, он может играть на разных позициях: с краю или в центре обороны без потери качества, он в хорошем возрасте.

Знаю его очень хорошо сам, у него отличный характер, менталитет. Надеемся все больше капитализировать этого футболиста, и уверены, что он поможет нам в решении поставленных задач.

Мы не рассматривали Гаджибекова как замену Цаллагову, Али все-таки игрок линии защиты, а Ибрагим в последнее время играл у нас в опорной зоне. В общем-то мы продолжаем поиск футболиста в опорную зону, ведем переговоры, думаю, в ближайшее время пополним состав новым опорником", - передает слова функционера "Р-Спорт".
Теги: Крылья Советов Гаджибеков
Сегодня, 13:29
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