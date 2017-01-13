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"Спартак" расторг контракт с Ромуло по соглашению сторон
"Спартак" и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон, информирует официальный сайт красно-белых.
В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.
"Спартак" поблагодарил Ромуло за время, проведенное в клубе, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.
"Спартак" поблагодарил Ромуло за время, проведенное в клубе, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
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