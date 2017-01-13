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"Спартак" расторг контракт с Ромуло по соглашению сторон

"Спартак" и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон, информирует официальный сайт красно-белых.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.

"Спартак" поблагодарил Ромуло за время, проведенное в клубе, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
Теги: Спартак Ромуло
Сегодня, 13:50
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26
(4)
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: borlas
Цитата: spartak-higway
На 5-10 мин. думаю да,на 90 мин.,не уверен...
Сейчас не до экспериментов


Состав не резиновый.
Сейчас с приходом Самедова места на поле Попову и Джано не осталось совсем.
Основной центр поля Глушаков, Фернандо, Зобнин
Атака Самедов, Зе, Промес
На скамейке получается в ЦП Тимофеев, Попов, Джано.
Надо сушить игру выйдет Тимофеев, надо креативить выходят Попов с Джано.
Куда еще на оставшиеся 13 матчей?

Какой тимофеев, 1,5 матча который отыграл? Весла он сушить выходит, а не игру
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Загубил себе карьеру. А видь был перспективным игроком в сб. Бразилии.

Бухаров. Загубил себе карьеру. А ведь был перспективным игроком в сб. России.
Регистрация: 16.08.2008
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Очередной загубленный спарптаком талант.
Помню как тут спарптачи ему зад вылизывали, называя лучшим опорником Бразилии.
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: borlas (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: spartak-higway
На 5-10 мин. думаю да,на 90 мин.,не уверен...
Сейчас не до экспериментов


Состав не резиновый.
Сейчас с приходом Самедова места на поле Попову и Джано не осталось совсем.
Основной центр поля Глушаков, Фернандо, Зобнин
Атака Самедов, Зе, Промес
На скамейке получается в ЦП Тимофеев, Попов, Джано.
Надо сушить игру выйдет Тимофеев, надо креативить выходят Попов с Джано.
Куда еще на оставшиеся 13 матчей?
Регистрация: 22.07.2009
№22 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Последний бразилец ушел от нас за 56мл.евро и при этом приносил много пользы.

о, раз так берите Ромуло, он теперь бесплатный! ))) ...а вы его потом китайцам перепродадите )))
Регистрация: 23.03.2009
№21 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Загубил себе карьеру. А видь был перспективным игроком в сб. Бразилии.

Цитата: bazetd
Зениту бы посмотреть на то, что обычно происходит с Бразильцами в России, на примере ЦСКА и Спартака. Они же вечно скучают по дому, и стараются потом уйти за бесплатно. Но нет, наши идиоты будут учиться на своих ошибках.

Последний бразилец ушел от нас за 56мл.евро и при этом приносил много пользы.
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Ну удачи ему, до злополучной травмы был очень хорош, Барсе забивал на Камп Ноу. Интересно будут ли искать замену в Спартаке, по хорошему надо, либо на молодежь делать ставку

вон Нобоа хочет уйти из Ростова! блестящая замена Ромуло!
Регистрация: 23.03.2009
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Барсе успел гол забить.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: stepanmlc
если бы не епучая ростовская обезьяна окоронкво

...и бразильские эскулапы.
Регистрация: 22.09.2009
№17 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
На 5-10 мин. думаю да,на 90 мин.,не уверен...Сейчас не до экспериментов

а что бы было не до экспериментов, нужно срочно Нобоа брать у Ростова! вот тогда точно чемпионами станем!
в опорной зоне Глушаков - Нобоа, чуть выше их Фернандо! при необходимости Фернандо мог бы опускаться в опорную зону! центр был бы блестящим!
Регистрация: 23.03.2009
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:24) #
  • +7
  •  (9)

Самая грустная печаль. Просто был должен стать новым Тиагу Сильвой. И шел к этому - до столкновения с огромной толстожопой обезьяной из Ростова. А после уже....

Спасибо что начал ходить и не хромать. Спасибо что вообще в футболе остался. Спасибо что хоть так начал играть. За все спасибо, и удачи, Ромуло - тебя не в чем упрекнуть вообще.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
А мне кажется, что Тимофеев вполне справится.
Нормально заменит Ромуло на скамейке запасных.
С приходом Фернандо Ромуло присел плотно на бенч и заменить его там любой из Спартака 2 сможет.

На 5-10 мин. думаю да,на 90 мин.,не уверен...
Сейчас не до экспериментов


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну удачи ему, до злополучной травмы был очень хорош, Барсе забивал на Камп Ноу. Интересно будут ли искать замену в Спартаке, по хорошему надо, либо на молодежь делать ставку
Регистрация: 2.02.2012
№13 Написал: borlas (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: spartak-higway
Нужна замена,не думаю что Тимофеев может полноценно его заменить...


А мне кажется, что Тимофеев вполне справится.
Нормально заменит Ромуло на скамейке запасных.
С приходом Фернандо Ромуло присел плотно на бенч и заменить его там любой из Спартака 2 сможет.
Регистрация: 22.07.2009
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:11) #
  • -1
  •  (5)

потеря для Спартака, он вполне успешно выходил на замены и подменял дисквалифицированных игроков
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зениту бы посмотреть на то, что обычно происходит с Бразильцами в России, на примере ЦСКА и Спартака. Они же вечно скучают по дому, и стараются потом уйти за бесплатно. Но нет, наши идиоты будут учиться на своих ошибках.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№10 Написал: safonas (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (2)

удачи, спасибо за все, жаль что бесплатно и жаль что не раскрыл свой потенциал после травмы


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Удпчи,хорошо что так,и ему и клубу.
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
еще одно место под легионера освободилось

место на лавке? ))

Цитата: spartak-higway
Нужна замена,не думаю что Тимофеев может полноценно его заменить...

вот как раз-то его Тимофеев может заменить, а вот Фернандо или Глушакова вряд ли! ))
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 14:01) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: stepanmlc
Цитата: spartak-higway
Нужна замена,не думаю что Тимофеев может полноценно его заменить...

Зобнина вернуть на его любимою позицию в центр поля, как вариант

А Самед на фланге , все логично.
А конкуренция в центре поля вообще нормальная , два сборника и Фернандо на две позиции опорников.
Регистрация: 21.12.2016
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:01) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
это правильно, легионеры должны либо быть твердыми игроками основы, как Промес и Фернандо, либо их не должно быть в команде! на лавке должны сидеть свои перспективные игроки! успешного возвращения на родину в Бразилию!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как минимум спасибо за гол на ноу камп!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Нужна замена,не думаю что Тимофеев может полноценно его заменить...

Зобнина вернуть на его любимою позицию в центр поля, как вариант


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нужна замена,не думаю что Тимофеев может полноценно его заменить...


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:52) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за все и удачи!
если бы не епучая ростовская обезьяна окоронкво, играл бы сейчас в топ чемпионате


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
еще одно место под легионера освободилось
Регистрация: 2.08.2010
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