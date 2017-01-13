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ЦСКА показал подборку неудачных дублей новогодних поздравлений (видео)

ЦСКА в преддверии Старого Нового года опубликовал видеозапись о том, как снимались новогодние ролики красно-синих. В нее вошли неудачные дубли новогодних поздравлений во время записи.

ВИДЕО - здесь
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:54
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(1)
№2 Написал: скальп (Сегодня, 14:58) #
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online

Акинфеев и тут отличился?))Но самым символичным было унылое лицо Гинера smile
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (2)
online

Прикольно и... душевно!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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