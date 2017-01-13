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Агент: думаю, на следующей неделе мы начнем переговоры по новому контракту Кришито
Переговоры о продлении контракта защитника Доменико Кришито с "Зенитом" должны начаться на следующей неделе, заявил агент итальянца Андреа Д'Амико. Соглашение Кришито с "Зенитом" истекает в июне 2018 года.
"Фактически переговоры по продлению контракта Кришито с "Зенитом" еще не начаты, но я знаю, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу заинтересован в том, чтобы игрок остался. К тому же сам футболист доволен работой с тренером и обстановкой в самом клубе. Думаю, что на следующей неделе мы начнем переговоры.
Безусловно, к Кришито есть интерес со стороны других клубов, и в случае каких-то внезапных накладок с продлением для нас не будет проблемой найти ему новый клуб, но на данный момент мы даже не рассматриваем такой вариант. Уверены, что все получится в "Зените" - цитирует Д'Амико "Р-Спорт".
"Фактически переговоры по продлению контракта Кришито с "Зенитом" еще не начаты, но я знаю, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу заинтересован в том, чтобы игрок остался. К тому же сам футболист доволен работой с тренером и обстановкой в самом клубе. Думаю, что на следующей неделе мы начнем переговоры.
Безусловно, к Кришито есть интерес со стороны других клубов, и в случае каких-то внезапных накладок с продлением для нас не будет проблемой найти ему новый клуб, но на данный момент мы даже не рассматриваем такой вариант. Уверены, что все получится в "Зените" - цитирует Д'Амико "Р-Спорт".
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