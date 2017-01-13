Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда

В зал заседания Смольнинского районного суда Петербурга, где проходит закрытое судебное заседание по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", прибыли два врача скорой помощи.

В начале заседания Оганесян заявил о наличии у него хронических заболеваний, не уточнив, каких именно. Адвокат подсудимого Юрий Новолодский заявил, что у его клиента наблюдается высокое давление, а также развился острый бронхит, поскольку он содержится в камере без горячей воды.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года по делу о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-Арены". После ареста его этапировали в Санкт-Петербург, где 17 ноября предъявили обвинение в мошенничестве. В ходе допроса Оганесян от дачи показаний отказался.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было совершено хищение денежных средств при заключении договора по поставке видеотабло.

Газета.ru
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 14:06
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какая нах помощь??? rage яйца в тиски и зажимать пока не вернет все с процентами!!!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Симулянт херов.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
на мед помощь просит выделить еще миллиард?
Регистрация: 10.09.2012
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Manowar
Это один . А где остальные ?

В заксобрании, в Думе, в Кремле..... В одном огромном , безмятежном "Озере". Так.. - изредка пробежит рябь по поверхности... - и снова полная, уверенная безмятежность.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (1)

мед помощь,нужна нашему государству,улюкаев попался а все наши руководители те же *** .улюкаевщина это показатель путина.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Это один . А где остальные ?
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 14:13) #
  • +3
  •  (3)

надеюсь помощь такая же быстрая как и строительство стадиона
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (2)

Матвиенко или Полтавченко?
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
свежий воздух и режим дня помогут
Регистрация: 18.08.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.