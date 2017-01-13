Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда

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В зал заседания Смольнинского районного суда Петербурга, где проходит закрытое судебное заседание по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", прибыли два врача скорой помощи.
В начале заседания Оганесян заявил о наличии у него хронических заболеваний, не уточнив, каких именно. Адвокат подсудимого Юрий Новолодский заявил, что у его клиента наблюдается высокое давление, а также развился острый бронхит, поскольку он содержится в камере без горячей воды.
Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года по делу о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-Арены". После ареста его этапировали в Санкт-Петербург, где 17 ноября предъявили обвинение в мошенничестве. В ходе допроса Оганесян от дачи показаний отказался.
По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было совершено хищение денежных средств при заключении договора по поставке видеотабло.
Газета.ru
В начале заседания Оганесян заявил о наличии у него хронических заболеваний, не уточнив, каких именно. Адвокат подсудимого Юрий Новолодский заявил, что у его клиента наблюдается высокое давление, а также развился острый бронхит, поскольку он содержится в камере без горячей воды.
Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года по делу о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-Арены". После ареста его этапировали в Санкт-Петербург, где 17 ноября предъявили обвинение в мошенничестве. В ходе допроса Оганесян от дачи показаний отказался.
По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было совершено хищение денежных средств при заключении договора по поставке видеотабло.
Газета.ru
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