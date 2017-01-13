Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин": Лестьенн задерживается из-за родов у его жены

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов рассказал о причине отсутствия на медобследовании бельгийского полузащитника Максима Лестьенна.

"Отсутствие Лестьенна на медицинском обследовании "Рубина" полностью запланировано, у полузащитника семейные обстоятельства - вот-вот родит жена", - передает слова Степанова "Чемпионат".

Напомним, казанская команда отправится на первый сбор в Испанию 16 января.
Теги: Рубин Лестьенн
Сегодня, 14:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.