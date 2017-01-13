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"Арсенал" официально представил Игоря Семшова и Андрея Дмитриева

13 января тульский "Арсенал" подписал контракты с тренером по физической подготовке Андреем Дмитриевым и Игорем Семшовым, который будет исполнять обязанности помощника главного тренера.

38-летний Семшов получил известность, выступая за московские "Торпедо", "Динамо" и петербургский "Зенит". В каждом из этих клубов полузащитник становился бронзовым призером чемпионата России (2000, 2008, 2009). На его счету свыше 50 матчей за сборную России, в составе которой хавбек выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года. Семшов, забивший более 100 мячей за карьеру, входит в символический клуб Григория Федотова.

Новый тренер по физической подготовке Андрей Дмитриев имеет богатый опыт работы в российском футболе. В минувшем сезоне 51-летний специалист входил в тренерский штаб Игоря Черевченко в столичном "Локомотиве", передает официальный сайт "канониров".
Теги: Арсенал Тула Семшов
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