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Антонио Конте установил рекорд, получив награду лучшему тренеру декабря

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь признан лучшим тренером месяца в английской премьер-лиге, передает официальный сайт турнира.

47-летний итальянский специалист стал первым тренером, кто получил эту награду в третий раз подряд.

В декабре подопечные Конте выиграли 6 матчей подряд.

Антонио Конте установил рекорд, получив награду лучшему тренеру декабря

Теги: Конте Челси
Сегодня, 14:47
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