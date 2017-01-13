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"Реал", "Барселона" и "Атлетико" узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

Состоялась жеребьевка раунда 1/4 финала Кубка Испании, передает Football Espana.

В первом матче данного этапа "Барселона" в гостях встретится с "Реалом Сосьедад".

"Реал" на своем поле сыграет против "Сельты", мадридский "Атлетико" дома примет "Эйбар", а "Алькоркон" в родных стенах встретится с "Алавесом".
Сегодня, 14:53
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