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Александр Самедов 14 января пройдет медосмотр в "Спартаке"

Полузащитник Александр Самедов, чей трансфер из "Локомотива" в "Спартак" был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование, передает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал со "Спартаком" контракт на 2,5 года.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 15:31
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8
(4)
№8 Написал: скальп (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (0)

сервантосы и шифоньеры негодуэ smile
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:49) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
прививку от свиного гриппа обязательно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: s1978k (Сегодня, 16:19) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Пройдет ли, старый уже всё-таки...

Не старей вашего состава
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:59) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: Kolpino2
В Спартаке даже Червиченко пройдет.

уже давно прошёл, с чумаданами
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:52) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Пройдет ли, старый уже всё-таки...

Да ,Игнашевич ничего уже пройти не сможет
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: sanyapytilin
Пройдет ли, старый уже всё-таки...

не пройдёт - вам подарим
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • -7
  •  (21)

Цитата: sanyapytilin
Пройдет ли, старый уже всё-таки...

В Спартаке даже Червиченко пройдет.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:40) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Пройдет ли, старый уже всё-таки...
Регистрация: 6.01.2006
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