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14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Александр Самедов 14 января пройдет медосмотр в "Спартаке"
Полузащитник Александр Самедов, чей трансфер из "Локомотива" в "Спартак" был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование, передает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал со "Спартаком" контракт на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал со "Спартаком" контракт на 2,5 года.
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