Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ромуло: спасибо болельщикам "Спартака", но пришло время быть счастливым в Бразилии

Экс-полузащитник "Спартака" Ромуло, подписавший контракт с "Фламенго", поделился эмоциями от перехода в бразильский клуб.

"Я хочу поблагодарить "Фламенго" за то, что я смог перейти к ним и буду играть в течение следующих четырех сезонов. Спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Обещаю, что вы увидите очень мотивированного Ромуло, который будет бороться за титулы, и осознавать всю ответственность носить футболку большого клуба.

Благодарю "Спартак" за почти пять лет хорошего времени. Пришло время быть счастливым в Бразилии", - написал Ромуло в Инстаграме.
Теги: Ромуло Спартак Фламенго
Сегодня, 15:35
Напечатать
9
(4)
№9 Написал: скальп (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)

у всех клубов трансферное движение,кто то приходит,кто то уходит и только злые ослики сидят уже которое окно без покупок и теребят гривы,а теперь уже и с долгами и без всякого просвета,разве что кто нибудь сжалится и разгрузит ведомость отдав очередного Траоре с Витиньо smile
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тебе за годы проведённые у нас,травма тебя подкосила к сожалению,удачи.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Рио, белые штаны, миллионы русского бабла...реализовал мечту Остапа Бендера.
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: s1978k
Цитата: sanyapytilin
И где он болельщиков спартака благодарит?

читай лучше а вас Траоре поблагодарит улыбкой КОНЯ


Как ты, по диагонали?
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: s1978k
читай лучше а вас Траоре поблагодарит улыбкой КОНЯ

как дети, а вас, а вас!
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: s1978k (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
И где он болельщиков спартака благодарит?

читай лучше а вас Траоре поблагодарит улыбкой КОНЯ
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вырвался все же. Теперь и за титулы может побороться


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
И где он болельщиков спартака благодарит?

Вот злой ты какой!?
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:37) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
И где он болельщиков спартака благодарит?
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.