Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Ромуло: спасибо болельщикам "Спартака", но пришло время быть счастливым в Бразилии
Экс-полузащитник "Спартака" Ромуло, подписавший контракт с "Фламенго", поделился эмоциями от перехода в бразильский клуб.
"Я хочу поблагодарить "Фламенго" за то, что я смог перейти к ним и буду играть в течение следующих четырех сезонов. Спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Обещаю, что вы увидите очень мотивированного Ромуло, который будет бороться за титулы, и осознавать всю ответственность носить футболку большого клуба.
Благодарю "Спартак" за почти пять лет хорошего времени. Пришло время быть счастливым в Бразилии", - написал Ромуло в Инстаграме.
"Я хочу поблагодарить "Фламенго" за то, что я смог перейти к ним и буду играть в течение следующих четырех сезонов. Спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Обещаю, что вы увидите очень мотивированного Ромуло, который будет бороться за титулы, и осознавать всю ответственность носить футболку большого клуба.
Благодарю "Спартак" за почти пять лет хорошего времени. Пришло время быть счастливым в Бразилии", - написал Ромуло в Инстаграме.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.