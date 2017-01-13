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Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии.

35-летний швед в декабре забил 5 голов и отдал 3 голевых паса в 6 матчах.

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 15:48
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№2 Написал: teacher (Сегодня, 17:22) #
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Мощный старик! Должен существовать отдельный золотой мяч для тех кто заслужил. Златан заслужил!
Регистрация: 10.01.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:11) #
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хорош старик)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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