Златан Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии.35-летний швед в декабре забил 5 голов и отдал 3 голевых паса в 6 матчах.