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"Халл Сити" взял в аренду бывшего форварда "Локомотива"

Нападающий "Эвертона" Умар Ниассе перешел в "Халл Сити", информирует официальный сайт "тигров".

Сообщается, что подписано соглашение, согласно которому сенегалец будет выступать за "Халл" на правах аренды до конца сезона.
Теги: Халл Сити Ниассе
Сегодня, 15:51
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