"Халл Сити" взял в аренду бывшего форварда "Локомотива"

Нападающий "Эвертона" Умар Ниассе перешел в "Халл Сити", информирует официальный сайт "тигров".



Сообщается, что подписано соглашение, согласно которому сенегалец будет выступать за "Халл" на правах аренды до конца сезона.