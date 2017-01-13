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14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
"Халл Сити" взял в аренду бывшего форварда "Локомотива"
Нападающий "Эвертона" Умар Ниассе перешел в "Халл Сити", информирует официальный сайт "тигров".
Сообщается, что подписано соглашение, согласно которому сенегалец будет выступать за "Халл" на правах аренды до конца сезона.
Сообщается, что подписано соглашение, согласно которому сенегалец будет выступать за "Халл" на правах аренды до конца сезона.
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