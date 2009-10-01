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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Геннадий Орлов: "Зенит" ищет дорогого центрального защитника
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о первостепенных трансферных целях "Зенита".
"Ломбертс хочет уйти из "Зенита"? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого - меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.
Пишут, что "Зенит" хочет купить Лысцова? "Зенит" собирает всех способных, и это можно понять. Он ещё молодой. Сегодня он "Зениту" не нужен, но завтра может быть нужен.
Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе "Зенита". Чем-то же он "Бенфику" привлёк. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфире "Эхо Москвы".
"Ломбертс хочет уйти из "Зенита"? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого - меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.
Пишут, что "Зенит" хочет купить Лысцова? "Зенит" собирает всех способных, и это можно понять. Он ещё молодой. Сегодня он "Зениту" не нужен, но завтра может быть нужен.
Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе "Зенита". Чем-то же он "Бенфику" привлёк. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфире "Эхо Москвы".
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