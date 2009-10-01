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Геннадий Орлов: "Зенит" ищет дорогого центрального защитника

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о первостепенных трансферных целях "Зенита".

"Ломбертс хочет уйти из "Зенита"? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого - меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.

Пишут, что "Зенит" хочет купить Лысцова? "Зенит" собирает всех способных, и это можно понять. Он ещё молодой. Сегодня он "Зениту" не нужен, но завтра может быть нужен.

Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе "Зенита". Чем-то же он "Бенфику" привлёк. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфире "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 15:56
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(8)
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№31 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:47) #
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online

Главное дорогой а не мастеровитый!?
Регистрация: 11.04.2016
№30 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:46) #
  • 0
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отдайте им Боккети или поменяйте на Могилевца!



Боккети ? после спартака? ХА-ХА..Такое не нужно..оставте себе!!
Регистрация: 14.12.2016
№29 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Объективный телекомментатор: "Нам нужен..." laughing
Регистрация: 2.08.2013
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Saveger
Лысцова за 20 лямов
или
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отдайте им Боккети
за 15 !


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№27 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: anonymous
..
продадут просто очередное распиаренное дерево, зато за дорого

а предыдущее распиаренное дерево кто был? Халк или Гарай?

Кокорин

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отдайте им Боккети или поменяйте на Могилевца!

Лучше уж тебя,старина поменять,на любого из лисов или утекая smiling_imp


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№26 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
все завсегдатаи русфутбола во время каждой трансляции угорают над маразмом ГС, но при этом совершенно серьезно обсуждают его интервью и считают орлова официальным рупором Зенита


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Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№25 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bulgakov_vv01

А пилить что будут?

Березуцких.
Регистрация: 19.03.2010
№24 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем дорогого?возьмите обычного и переплатите


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Кутепова возьмите, спарптачи говорят, что это новый Йерро, да и стоит копейки.
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Седой
А может стоит искать хорошего, а не дорогого? Странная селекция

А пилить что будут?
Регистрация: 16.03.2013
№21 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА

гараюшка всего за 6 лямов перешел))

с такой женой-сцукой дороже 4 нужно было не брать blush
Регистрация: 19.03.2010
№20 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лысцова за 20 лямов
Регистрация: 16.03.2010
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:52) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
отдайте им Боккети или поменяйте на Могилевца!
Регистрация: 23.03.2009
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
так бенфика за 10ку лысцова отдает. там ещё его арендная команда бало поиметь хочет с питера

Цитата: Хитрый Лис
Дешевого шлака и так уже набрали.

гараюшка всего за 6 лямов перешел)) реал сомневается, но это ладно))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
А может стоит искать хорошего, а не дорогого?

этож Сергеич Геннадий...будь снисходительней


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Kolpino2
Может, и взаправду взять штук 5 ЦЗ с нашим паспортом.

а лучче ваще без паспорта и прописки joy
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (2)

Может, и взаправду взять штук 5 ЦЗ с нашим паспортом. Хоть кто-то же должен будет заиграть на уровне Нету.
Регистрация: 12.11.2007
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
..
продадут просто очередное распиаренное дерево, зато за дорого

а предыдущее распиаренное дерево кто был? Халк или Гарай?
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
ну как найдешь классного защитника за дешево, отпиши Митрофанову...

продадут просто очередное распиаренное дерево, зато за дорого
Регистрация: 8.01.2017
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: Седой
А может стоит искать хорошего, а не дорогого?

а им гордость не позволяет, они же у нас достоянцы
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Седой
А может стоит искать хорошего, а не дорогого? Странная селекция

Причем здесь селекция? По неудачным формулировкам все вопросы к ГСО.
Регистрация: 5.05.2009
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
т.е. ищут не классного защитника, а именно дорогого...

ну как найдешь классного защитника за дешево, отпиши Митрофанову...
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:13) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну главное что взяли занедорого полузащитника Second-Hand.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:12) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понял цена за защитника должна быть 1 миллиард?Другие деньги в Питере не котируются.А если пойти другим путём и купить хорошего защитника????
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (16)

т.е. ищут не классного защитника, а именно дорогого... узнаю тебя Зенит!
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
А может стоит искать хорошего, а не дорогого?

Одно без другого не бывает. Дешевого шлака и так уже набрали.
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:03) #
  • -4
  •  (10)

с брильянтовыми зубами joy , ну и рукой,конечно
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:03) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
А может стоит искать хорошего, а не дорогого? Странная селекция


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну если дорого и из Бенфики, пусть Линделёфа возьмут


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я давно говорил,что нахрена нам столько полузащитников,если в обороне дырка
Регистрация: 21.07.2011
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