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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
"Тамбов" снова провел тренировку в боксерском зале (видео)
"Тамбов" вновь провел вечернюю тренировку в зале для бокса во дворце спорта "Антей", передает официальный сайт клуба.
Под чутким руководством профессионалов и тренеров этого вида спорта, футболисты провели интенсивное занятие, состоявшее из целого ряда комплексов упражнений и станций, после чего вся команда переместилась в бассейн, где тренировочный день завершился восстановительными процедурами.
Под чутким руководством профессионалов и тренеров этого вида спорта, футболисты провели интенсивное занятие, состоявшее из целого ряда комплексов упражнений и станций, после чего вся команда переместилась в бассейн, где тренировочный день завершился восстановительными процедурами.
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