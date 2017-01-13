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"Тамбов" снова провел тренировку в боксерском зале (видео)

"Тамбов" вновь провел вечернюю тренировку в зале для бокса во дворце спорта "Антей", передает официальный сайт клуба.

Под чутким руководством профессионалов и тренеров этого вида спорта, футболисты провели интенсивное занятие, состоявшее из целого ряда комплексов упражнений и станций, после чего вся команда переместилась в бассейн, где тренировочный день завершился восстановительными процедурами.

Теги: Тамбов
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тамбовские


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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