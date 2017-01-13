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"Терек" назвал трех соперников по контрольным матчам

Подопечные Рашида Рахимова на первых зимних сборах, которые пройдут у грозненцев с 12 по 27 января в Турции, сыграют три контрольных матча.

20 января "Терек" сыграет с "Лехией" (Гданьск, Польша). 23 января - с "Заглембе" (Любин, Польша), а 26 января с румынским "Стяуа", информирует официальный сайт грозненцев.
Теги: Терек
Сегодня, 16:24
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