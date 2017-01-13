Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
"Терек" назвал трех соперников по контрольным матчам
Подопечные Рашида Рахимова на первых зимних сборах, которые пройдут у грозненцев с 12 по 27 января в Турции, сыграют три контрольных матча.
20 января "Терек" сыграет с "Лехией" (Гданьск, Польша). 23 января - с "Заглембе" (Любин, Польша), а 26 января с румынским "Стяуа", информирует официальный сайт грозненцев.
20 января "Терек" сыграет с "Лехией" (Гданьск, Польша). 23 января - с "Заглембе" (Любин, Польша), а 26 января с румынским "Стяуа", информирует официальный сайт грозненцев.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.