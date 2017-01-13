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Серхио Рамос: болельщики "Севильи" достойны уважения, но не те, кто оскорблял мою мать
Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков "Севильи" (3:3) в свой адрес в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.
"Я не проявлял неуважения к болельщикам "Севильи". Наоборот, у одной части поклонников клуба я просил прощения. "Севилья" всегда будем моим домом. Вне зависимости от того, будут меня освистывать много или мало.
Болельщики "Севильи" достойны уважения, но не те, кто с первых же минут вспоминал о моей матери. В день моих похорон будут флаги "Севильи" и "Реала". Ивана Ракитича и Дани Алвеса, которые не выросли в этом клубе, встречают здесь, как богов, а мою мать оскорбляют", - посетовал Рамос.
Напомним, испанский защитник является воспитанником "Севильи". С 2004 по 2005 год он выступал за основную команду андалусского клуба, после чего перешел в "Реал".
"Я не проявлял неуважения к болельщикам "Севильи". Наоборот, у одной части поклонников клуба я просил прощения. "Севилья" всегда будем моим домом. Вне зависимости от того, будут меня освистывать много или мало.
Болельщики "Севильи" достойны уважения, но не те, кто с первых же минут вспоминал о моей матери. В день моих похорон будут флаги "Севильи" и "Реала". Ивана Ракитича и Дани Алвеса, которые не выросли в этом клубе, встречают здесь, как богов, а мою мать оскорбляют", - посетовал Рамос.
Напомним, испанский защитник является воспитанником "Севильи". С 2004 по 2005 год он выступал за основную команду андалусского клуба, после чего перешел в "Реал".
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