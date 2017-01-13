Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" отказалась от идеи проведения сборов в Турции

"Уфа" отказалась проводить учебно-тренировочные сборы в Турции, передает "Чемпионат".

Сообщается, что клуб находится в поисках другого места для сборов и рассматривает три варианта: Испанию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее уфимский клуб планировал провести в Турции второй и третий зимние сборы.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.