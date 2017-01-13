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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
"Уфа" отказалась от идеи проведения сборов в Турции
"Уфа" отказалась проводить учебно-тренировочные сборы в Турции, передает "Чемпионат".
Сообщается, что клуб находится в поисках другого места для сборов и рассматривает три варианта: Испанию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее уфимский клуб планировал провести в Турции второй и третий зимние сборы.
Сообщается, что клуб находится в поисках другого места для сборов и рассматривает три варианта: Испанию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее уфимский клуб планировал провести в Турции второй и третий зимние сборы.
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