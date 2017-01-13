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Источник: "Зенит" может приобрести Магомеда Оздоева и отпустить Артура Юсупова

"Зенит" может расстаться с полузащитником команды Артуром Юсуповым, пригласив на его место хавбека казанского "Рубина" Магомеда Оздоева, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Зенит" рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева, - сообщил источник. - Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов".
Теги: Зенит Оздоев Юсупов
Сегодня, 17:14
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8
(1)
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (3)
online

Юсупова за что он же зенитовскую эмблему целовал! laughing
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: скептик (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
В связи с этой "новостью" особенно диким выглядит бред Орлова "Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе "Зенита".
Кто и что может вырасти в болотной трясине ?? Там только деградируют все , кого в нее затянуло disappointed
Регистрация: 26.11.2016
№6 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:38) #
  • -4
  •  (6)

Эти болотные еще одного потенциального игрока сборной сгноить хотят!
Регистрация: 30.10.2016
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
мы все можем!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хрен редьки не слаще .
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Юсупова уже давно "отпустить" надо. Ему, при его большой абмиции при малой амуниции, только в командах вроде "Спартака" играть. Только из-за лимита и нужен был.
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (5)

шило на мыло smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:15) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
юсупов такой смешной, да и оздоев не серьезней
не верю
скорее просто избавится от юсупова)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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