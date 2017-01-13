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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Источник: "Зенит" может приобрести Магомеда Оздоева и отпустить Артура Юсупова
"Зенит" может расстаться с полузащитником команды Артуром Юсуповым, пригласив на его место хавбека казанского "Рубина" Магомеда Оздоева, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Зенит" рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева, - сообщил источник. - Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов".
"Зенит" рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева, - сообщил источник. - Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов".
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