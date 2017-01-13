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Анатолий Тимощук может стать играющим тренером в "Зените-2"

Бывший полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук, может заключить контракт игрока с "Зенитом"-2 и ближайшие три месяца провести в команде в качестве играющего тренера, информирует "Спорт день за днем".

В этом случае завтра специалист вместе со второй командой петербургского клуба вылетит в Испанию на сбор. Вариант работы в тренерского штабе Мирчи Луческу пока не снят с повестки дня.

Также сообщается, что с 6 по 10 февраля Тимощук будет сдавать экзамены в Киеве на получение тренерской лицензии Pro.
Теги: Тимощук Зенит-2
Сегодня, 17:46
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