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Гол Генриха Мхитаряна признан лучшим в АПЛ по итогам декабря (видео)

Гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна назван болельщиками лучшим в английской премьер-лиге по итогам декабря.

В матче 18-го тура Мхитарян после навеса Ибрагимовича забил "ударом скорпиона" в ворота "Сандерленда" (3:1).

ВИДЕО - здесь
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:53
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