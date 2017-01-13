Гол Генриха Мхитаряна признан лучшим в АПЛ по итогам декабря (видео)

Гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна назван болельщиками лучшим в английской премьер-лиге по итогам декабря.В матче 18-го тура Мхитарян после навеса Ибрагимовича забил "ударом скорпиона" в ворота "Сандерленда" (3:1).