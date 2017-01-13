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Болельщика "Уфы" уволили с работы за фото с Сергеем Семаком

Болельщик Виталий Двоеглазов сфотографировался с новым тренером ФК "Уфа" в день его прилета в аэропорту.

Затем уфимец разместил на своей личной странице "ВКонтакте" сообщение, что его увольняют за фото, которое он сделал в аэропорту Уфы 30 декабря. На фото сняты он и новый главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак.

- Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря), - пишет Виталий Двоеглазов. - В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!

Сообщается, что Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он - безработный.

Болельщика "Уфы" уволили с работы за фото с Сергеем Семаком


Советский спорт
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 17:59
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43
(6)
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№43 Написал: metric Питер (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НиколайРудинский
на работе надо работать ,а не фото делать


Ты случайно не начальник производства или гендиректор?
Регистрация: 26.03.2008
№42 Написал: скептик (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Кристоф,
А вот теперь можно было бы и заткнуться .

Уфа" разберется в ситуации с увольнением болельщика команды за то, что он выложил в социальную сеть фотографию с главным тренером команды Сергеем Семаком, заявил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Мы разберемся в этой ситуации, - сказал Газизов. - А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло

Если об этом пишут работники УФЫ , то наверное не за тем , чтобы парня и дальше гнобить
Регистрация: 26.11.2016
№41 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скептик
Ну допустим и менеджер по уборке .И кто мне запретит делать селфи с жильцами , как ты заметил , кроме самих жильцов ?

Так и я собственно о том же - если ты работаешь дворником и ответственности на тебе не лежит - ни в чем себе не отказывай.
Регистрация: 16.08.2008
№40 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 20:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Sharik.SM
Соцсети-зло.

Вот самый правильный коммент!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№39 Написал: скептик (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
[b]Кристоф[/b

Ну допустим и менеджер по уборке .И кто мне запретит делать селфи с жильцами , как ты заметил , кроме самих жильцов ?
Регистрация: 26.11.2016
№38 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 19:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4aMtu16pM
Уволили, значит за дело. Твоя работа не фоткаться с кем попало.

Цитата: Hank Moody
конечно за дело. Судя по бейджику он был на работе,то есть во время фотосесии не выполнял свои служебные обязанности инспектора авиационной безопасности

Цитата: Saveger
ты в рабочее время занимаешься черти чем, а не инспектированием службы авиационной безопасности - фоткаешься и сидишь вконтактике. В это время авиационной безопасности аэропорта мог быть нанесен урон.

Цитата: Урал
сам же пишет,что он работал инспектором службы авиационной безопасности,а не телохранителем Семака или охранником туалета,так что всё правильно,посторонними делами надо заниматься в свободное от работы время..

тут как я посмотрю все такие ответственные работники, ни сигарету, ни в туалет отойти себе во время работы не позволяют... бесят просто такие вот показушники по жизни
а вот это вообще ахтунг ==>>
Цитата: Primus
То есть, как минимум на пару-тройку минут человек был отвлечен от своих обязанностей и занимался всякой херней. А потом удивляются, как какой-то черт проносит в аэропорт (либо в самолёт) взрывчатку. При взрыве в Домодедово тоже, наверное, за счёт халатности персонала терракт стал возможен

прежде чем писать такую ахинею хотя бы специфику работы подобных служб нужно знать...

Цитата: AndNow60
Мужики, да бросьте вы... Сделать фотографию надо 3-5 секунд. О каких нарушениях должностных инструкций вы говорите? Вы видите - вместо того, чтоб сходить в туалет, он сфоткался с Семаком.

вот вот... хоть кто-то на сайте не святоша и адекватно оценивает ситуацию)))


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№37 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)

на работе надо работать ,а не фото делать
Регистрация: 26.02.2016
№36 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Что тебе еще рассказать? В моей организации у меня нет начальника, так понятно?

Нет, не понятно. Признавайся -ты менеджер по уборке?
Регистрация: 16.08.2008
№35 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радагаст
Мало того что названия документов разные, так ещё и содержание отличается. Да и где ж ты в КЗОТе нарыл про 5 минут в час? Эта норма может быть только в Правилах внутреннего трудового распорядка работников аэропорта Уфы, да и то если этот работник следит за безопасностью снаружи здания. То есть тупо мерзнет

Ну вообщем я с тобой согласен, хотя изменения между КЗОТ и ТК не большие. Удачи тебе!
А по поводу 5 минут - ты сам-то выдержишь 8 часов без туалета?


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№34 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Цитата: Радагаст
Трудовой кодекс, братан. Большая, скажу, разница

КЗОТ - это и есть кодекс законов о труде. Вот так-то , братишка!

Мало того что названия документов разные, так ещё и содержание отличается. Да и где ж ты в КЗОТе нарыл про 5 минут в час? Эта норма может быть только в Правилах внутреннего трудового распорядка работников аэропорта Уфы, да и то если этот работник следит за безопасностью снаружи здания. То есть тупо мерзнет
Регистрация: 4.06.2015
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Ну да, он же раб, уже и фото сделать нельзя. "Избави, Бог, и нас, от этаких судей".

Расскажи нам где ты работаешь. Может быть дворником - и делать селфи с жильцами дома для тебя норма?

Что тебе еще рассказать? В моей организации у меня нет начальника, так понятно?
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радагаст
Трудовой кодекс, братан. Большая, скажу, разница

КЗОТ - это и есть кодекс законов о труде. Вот так-то , братишка!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№31 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Ну и последнее - КЗОТ как бы отменён.
Не понял! А что же вместо КЗОТа? hushed


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Пока он отвлекался на фото, в аэропорту могло произойти всё, что угодно. Человек на ответственной работе, от которой зависит ваша безопасность, так что нехер на работодателя пенять, он прав, что уволил безответственного работника.

Хочешь фото с Семаком - в выходной день ищи и фоткайся.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№29 Написал: Primus Москва (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Цитата: Primus
То есть, как минимум на пару-тройку минут человек был отвлечен от своих обязанностей и занимался всякой херней. А потом удивляются, как какой-то черт проносит в аэропорт (либо в самолёт) взрывчатку. При взрыве в Домодедово тоже, наверное, за счёт халатности персонала терракт стал возможен

Идиот... Может он в обеденный перерыв сфоткался. И по Правилам внутреннего трудового распорядка он имеет 5 минут в каждый час для своих личных надобностей. Читай КЗОТ!

Есть объекты, на которых априори не допускается фотографировать. Аэропорт - в первую очередь. И потом, если бы этот уволенный был на обеде - он бы уж точно на это указал. Ну и последнее - КЗОТ как бы отменён. Так что не вешай ярлык, характерный для своего рода, на других smirk
Регистрация: 14.07.2013
№28 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скептик
Если ты и сам об этом думал ,

но я же не спешу это вываливать на любом сайте и по дюбому поводу...
Регистрация: 9.01.2015
№27 Написал: скептик (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Урал,
а я всё думал,приплетут ли к этой новости нашего президента или нет,нашелся таки один очень "умный и оригинальный..."

Если ты и сам об этом думал , то ничего оригинального в моих мыслях по этому поводу нет .Просто ты боялся сам себе в этом признаться )))
Регистрация: 26.11.2016
№26 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ну да, он же раб, уже и фото сделать нельзя. "Избави, Бог, и нас, от этаких судей".

Расскажи нам где ты работаешь. Может быть дворником - и делать селфи с жильцами дома для тебя норма?
Регистрация: 16.08.2008
№25 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: 4aMtu16pM
Цитата: olega74
вы идиот...

обоснуй, любезный наш.


Дурака учить, что на воде писать...

тебя не спрашивали.


--------------------
чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№24 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
То есть, как минимум на пару-тройку минут человек был отвлечен от своих обязанностей и занимался всякой херней. А потом удивляются, как какой-то черт проносит в аэропорт (либо в самолёт) взрывчатку. При взрыве в Домодедово тоже, наверное, за счёт халатности персонала терракт стал возможен

Идиот... Может он в обеденный перерыв сфоткался. И по Правилам внутреннего трудового распорядка он имеет 5 минут в каждый час для своих личных надобностей. Читай КЗОТ!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№23 Написал: avnik море (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
А ПОТОМУ ЧТО ИМ ПО 30 лет и им пора на слом.


Если на самолете нет бортового номера - летать он не может.
http://www.kp.ru/daily/26628/
3647135/

Задолбали уже эти идиоты. ))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№22 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: karfagen
у вас в РФ самолеты падают не от того, что парень 10 секунд стоял перед камерой

самолеты у нас падают не чаще,чем у других,а вот у вас "логове" за это наверно "похвалили" бы...

Цитата: скептик
А если бы он с вождем всех времен и народов т .путиным во время его прилета сфоткался

а я всё думал,приплетут ли к этой новости нашего президента или нет,нашелся таки один очень "умный и оригинальный..."
Регистрация: 9.01.2015
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4aMtu16pM
Цитата: olega74
вы идиот...

обоснуй, любезный наш.


Дурака учить, что на воде писать...
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: Primus Москва (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
То есть, как минимум на пару-тройку минут человек был отвлечен от своих обязанностей и занимался всякой херней. А потом удивляются, как какой-то черт проносит в аэропорт (либо в самолёт) взрывчатку. При взрыве в Домодедово тоже, наверное, за счёт халатности персонала терракт стал возможен
Регистрация: 14.07.2013
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скептик
А если бы он с вождем всех времен и народов т .путиным во время его прилета сфоткался , его бы тоже уволили или во всех новостях бы показывали ? И что бы тогда писали те деятели , кто обсуждает невыполнение его служебных обязанностей в это время ? smile

С путиным можно, еще бы и премию дали.
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 18:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
на пути в кндр
он к нему в республику приехал, в его республиканскую команду приехал последний народный футболист
на его, кстати, тоже республиканский бюджет жить
это просто катастрофа
у вас в РФ самолеты падают не от того, что парень 10 секунд стоял перед камерой
А ПОТОМУ ЧТО ИМ ПО 30 лет и им пора на слом.


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№17 Написал: скептик (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
А если бы он с вождем всех времен и народов т .путиным во время его прилета сфоткался , его бы тоже уволили или во всех новостях бы показывали ? И что бы тогда писали те деятели , кто обсуждает невыполнение его служебных обязанностей в это время ? smile
Регистрация: 26.11.2016
№16 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olega74
вы идиот...

обоснуй, любезный наш.


--------------------
чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№15 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Мужики, да бросьте вы... Сделать фотографию надо 3-5 секунд. О каких нарушениях должностных инструкций вы говорите? Вы видите - вместо того, чтоб сходить в туалет, он сфоткался с Семаком. blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
А у того мужика который в туалет идет все нормально или тоже уволили!? smile

А это его директор, обосрался, видимо.
Регистрация: 6.01.2006
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