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Болельщика "Уфы" уволили с работы за фото с Сергеем Семаком
Болельщик Виталий Двоеглазов сфотографировался с новым тренером ФК "Уфа" в день его прилета в аэропорту.
Затем уфимец разместил на своей личной странице "ВКонтакте" сообщение, что его увольняют за фото, которое он сделал в аэропорту Уфы 30 декабря. На фото сняты он и новый главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак.
- Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря), - пишет Виталий Двоеглазов. - В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!
Сообщается, что Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он - безработный.
Советский спорт
Затем уфимец разместил на своей личной странице "ВКонтакте" сообщение, что его увольняют за фото, которое он сделал в аэропорту Уфы 30 декабря. На фото сняты он и новый главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак.
- Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря), - пишет Виталий Двоеглазов. - В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!
Сообщается, что Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он - безработный.
Советский спорт
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