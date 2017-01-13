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Тульский "Арсенал" подписал экс-хавбека "Стяуа" Александру Бурчану

Тульский "Арсенал" заключил контракт с экс-полузащитником румынского "Стяуа" и сборной Румынии Александру Бурчану, утверждает Gazeta Sporturilor.

Соглашение хавбека с командой подписано на 2,5 года. 31-летний футболист будет получать €45 тыс. в месяц. Бурчану перешел на правах свободного агента.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 18:28) #
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Почему бы им не подписать Георге Хаджи?
Регистрация: 28.05.2014
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