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Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Тульский "Арсенал" подписал экс-хавбека "Стяуа" Александру Бурчану
Тульский "Арсенал" заключил контракт с экс-полузащитником румынского "Стяуа" и сборной Румынии Александру Бурчану, утверждает Gazeta Sporturilor.
Соглашение хавбека с командой подписано на 2,5 года. 31-летний футболист будет получать €45 тыс. в месяц. Бурчану перешел на правах свободного агента.
Соглашение хавбека с командой подписано на 2,5 года. 31-летний футболист будет получать €45 тыс. в месяц. Бурчану перешел на правах свободного агента.
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