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Олег Романцев: то, что Самедов спартаковец, перевешивает все остальное

Бывший главный тренер "Спартак" Олег Романцев прокомментировал возвращение Александра Самедова в стан красно-белых.

"Александр всегда хорошо готов физически, обладает приличной скоростью, технически оснащен. И, несмотря на то, что в его дебютной встрече мы уступили торпедовцам, Самедов меня не разочаровал.

Возраст исполнителя? Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное", - цитирует Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Спартак Самедов
Сегодня, 18:36
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№6 Написал: pivas (Сегодня, 19:43) #
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Цитата: Volodia379
Ошибся маленько. Он азербайджанец в первую очередь причем очень хитрый за золотом побежал! smiley

А ВОТ ЭТО В ТОЧКУ .
Регистрация: 23.05.2016
№5 Написал: скальп (Сегодня, 19:05) #
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Цитата: Хитрый Лис
жаль, Стаканыч, что не ты тренируешь Спартак..

а то бы вы еще лет 20 в известной позе стояли,при Иваныче по 4-5 стабильно в авоську зеньке прилетало
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спартаковец... Он уж забыл как слово "Спартак" пишется. blush


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)

Ошибся маленько. Он азербайджанец в первую очередь причем очень хитрый за золотом побежал! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
жаль, Стаканыч, что не ты тренируешь Спартак..

а то ты бы ему ботинки в перерыве чистил?
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:42) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
жаль, Стаканыч, что не ты тренируешь Спартак..
Регистрация: 19.03.2010
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