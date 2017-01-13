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Олег Романцев: то, что Самедов спартаковец, перевешивает все остальное
Бывший главный тренер "Спартак" Олег Романцев прокомментировал возвращение Александра Самедова в стан красно-белых.
"Александр всегда хорошо готов физически, обладает приличной скоростью, технически оснащен. И, несмотря на то, что в его дебютной встрече мы уступили торпедовцам, Самедов меня не разочаровал.
Возраст исполнителя? Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное", - цитирует Романцева "СЭ".
"Александр всегда хорошо готов физически, обладает приличной скоростью, технически оснащен. И, несмотря на то, что в его дебютной встрече мы уступили торпедовцам, Самедов меня не разочаровал.
Возраст исполнителя? Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное", - цитирует Романцева "СЭ".
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