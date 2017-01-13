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Валерий Кечинов: Ромуло не являлся таким уж лидером, справимся и без него

Полузащитник Ромуло не станет колоссальной потерей для "Спартака", считает шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.
В пятницу стало известно, что игрок перешел на правах свободного агента во "Фламенго".

"Ромуло не так часто играл в основном составе, не постоянно. Для футболиста важна стабильность, которой у него не было. Видимо, это стало причиной перехода в другой клуб - необходимость игровой практики. Мне кажется, это не такая колоссальная потеря для клуба. Он не являлся таким уж лидером "Спартака", справимся без него.

Луис Адриано? Возраст здесь не в пользу Адриано - ему почти 30. Я, конечно, прекрасно знаю этого футболиста. В свое время в "Шахтере" он был лучшим нападающим, который умеет из ничего создать момент и забить. О его сегодняшнем состоянии сложно говорить, он практически не играл в "Милане", к тому же, в таком возрасте карьера футболиста на спад идет.

Хотя, кто знает - возможно, он наберет форму и поможет "Спартаку", потому что ярко выраженного бомбардира все-таки не хватает. В отдельных матчах Зе Луиш был очень хорош, но не очень стабильно играл. Если Адриано вдруг заиграет как в "Шахтере", то это станет безусловным усилением, а если нет – не угадали. Но будем надеяться, что это все-таки усиление", - передает слова Кечинова "Р-Спорт".
Теги: Кечинов Спартак Ромуло Адриано
Сегодня, 18:43
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