Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:53
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Валерий Кечинов: Ромуло не являлся таким уж лидером, справимся и без него
Полузащитник Ромуло не станет колоссальной потерей для "Спартака", считает шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.
В пятницу стало известно, что игрок перешел на правах свободного агента во "Фламенго".
"Ромуло не так часто играл в основном составе, не постоянно. Для футболиста важна стабильность, которой у него не было. Видимо, это стало причиной перехода в другой клуб - необходимость игровой практики. Мне кажется, это не такая колоссальная потеря для клуба. Он не являлся таким уж лидером "Спартака", справимся без него.
Луис Адриано? Возраст здесь не в пользу Адриано - ему почти 30. Я, конечно, прекрасно знаю этого футболиста. В свое время в "Шахтере" он был лучшим нападающим, который умеет из ничего создать момент и забить. О его сегодняшнем состоянии сложно говорить, он практически не играл в "Милане", к тому же, в таком возрасте карьера футболиста на спад идет.
Хотя, кто знает - возможно, он наберет форму и поможет "Спартаку", потому что ярко выраженного бомбардира все-таки не хватает. В отдельных матчах Зе Луиш был очень хорош, но не очень стабильно играл. Если Адриано вдруг заиграет как в "Шахтере", то это станет безусловным усилением, а если нет – не угадали. Но будем надеяться, что это все-таки усиление", - передает слова Кечинова "Р-Спорт".
В пятницу стало известно, что игрок перешел на правах свободного агента во "Фламенго".
"Ромуло не так часто играл в основном составе, не постоянно. Для футболиста важна стабильность, которой у него не было. Видимо, это стало причиной перехода в другой клуб - необходимость игровой практики. Мне кажется, это не такая колоссальная потеря для клуба. Он не являлся таким уж лидером "Спартака", справимся без него.
Луис Адриано? Возраст здесь не в пользу Адриано - ему почти 30. Я, конечно, прекрасно знаю этого футболиста. В свое время в "Шахтере" он был лучшим нападающим, который умеет из ничего создать момент и забить. О его сегодняшнем состоянии сложно говорить, он практически не играл в "Милане", к тому же, в таком возрасте карьера футболиста на спад идет.
Хотя, кто знает - возможно, он наберет форму и поможет "Спартаку", потому что ярко выраженного бомбардира все-таки не хватает. В отдельных матчах Зе Луиш был очень хорош, но не очень стабильно играл. Если Адриано вдруг заиграет как в "Шахтере", то это станет безусловным усилением, а если нет – не угадали. Но будем надеяться, что это все-таки усиление", - передает слова Кечинова "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.