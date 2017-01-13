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Агент: не готов что-либо комментировать по поводу интереса "Зенита" к Магомеду Оздоеву
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы хавбека "Рубина" Магомеда Оздоева, прокомментировал информацию об интересе к его клиентку со стороны "Зенита".
"Любой клуб может проявлять интерес к любому футболисту. Если какой-то интерес будет развиваться – я не говорю сейчас о "Зените" - тогда Магомед и "Рубин" рассмотрят это предложение.
Бывает так, что клубы делятся своими интересами и возникает утечка. Поэтому по поводу интереса петербуржцев к Оздоеву не готов что-либо комментировать. Магомед вчера прошёл медосмотр и готовится к сбору с "Рубином", - цитирует Гаргаева "Чемпионат".
"Любой клуб может проявлять интерес к любому футболисту. Если какой-то интерес будет развиваться – я не говорю сейчас о "Зените" - тогда Магомед и "Рубин" рассмотрят это предложение.
Бывает так, что клубы делятся своими интересами и возникает утечка. Поэтому по поводу интереса петербуржцев к Оздоеву не готов что-либо комментировать. Магомед вчера прошёл медосмотр и готовится к сбору с "Рубином", - цитирует Гаргаева "Чемпионат".
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