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Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о решении совета ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд.

"Это большая ошибка. На сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд. Нет стадионов, инфраструктуры, логистики.

Также меня смущает, что резко упадет уровень и качество футбола. Мы уже видели, что с расширение финального турнира чемпионата мира до 32 участников появилось полтора десятка посредственных команд, которые не в состоянии показать уровень, который бы соответствовал финальному турниру.

Сейчас появится еще 16 второстепенных, уже не будет вообще достаточно футболистов высокой квалификации. Мы увидим не финальный турнир лучших команд, а просто устраивающий всех футбольный фестиваль", - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
Теги: Колосков
Сегодня, 18:53
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№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Россия спокойно проведет такой чемп,если немного требования снизят к базам команд.Стадионов хватит.
Уж я не говорю про Англию,Германию, Бенилюкс.
да нет проблем вообще.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
зато можно угодить неграм и азиатам...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
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Англия, Италия, Германия, Испания. Китай. Они - способны. Для них и сделано.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
нет такого количества квалифицированных сборных; нет страны, способной вместить в себя такое количество сборных; нет одобрения этой инициативы со стороны людей, профессионально занимающихся клубным футболом..

зато есть БАБЛО которое чинуши из ФИФА рассчитывают срубить...этож сколько дополнительной рекламы и прав на трансляцию можно продать...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
нет такого количества квалифицированных сборных; нет страны, способной вместить в себя такое количество сборных; нет одобрения этой инициативы со стороны людей, профессионально занимающихся клубным футболом...
Регистрация: 16.03.2010
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