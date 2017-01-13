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18:53
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о решении совета ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд.
"Это большая ошибка. На сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд. Нет стадионов, инфраструктуры, логистики.
Также меня смущает, что резко упадет уровень и качество футбола. Мы уже видели, что с расширение финального турнира чемпионата мира до 32 участников появилось полтора десятка посредственных команд, которые не в состоянии показать уровень, который бы соответствовал финальному турниру.
Сейчас появится еще 16 второстепенных, уже не будет вообще достаточно футболистов высокой квалификации. Мы увидим не финальный турнир лучших команд, а просто устраивающий всех футбольный фестиваль", - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
"Это большая ошибка. На сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд. Нет стадионов, инфраструктуры, логистики.
Также меня смущает, что резко упадет уровень и качество футбола. Мы уже видели, что с расширение финального турнира чемпионата мира до 32 участников появилось полтора десятка посредственных команд, которые не в состоянии показать уровень, который бы соответствовал финальному турниру.
Сейчас появится еще 16 второстепенных, уже не будет вообще достаточно футболистов высокой квалификации. Мы увидим не финальный турнир лучших команд, а просто устраивающий всех футбольный фестиваль", - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
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