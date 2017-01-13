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18:53
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалист Руслан Зубик
Сегодня было подписано трудовое соглашение с белорусским специалистом Русланом Зубиком, который будет помогать Виктору Гончаренко в ПФК ЦСКА.
29-летний специалист ранее работал в клубах БАТЭ (Белоруссия), "Кубань" (Краснодар), "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", информирует официальный сайт армейцев.
29-летний специалист ранее работал в клубах БАТЭ (Белоруссия), "Кубань" (Краснодар), "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", информирует официальный сайт армейцев.
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