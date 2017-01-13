Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалист Руслан Зубик

Сегодня было подписано трудовое соглашение с белорусским специалистом Русланом Зубиком, который будет помогать Виктору Гончаренко в ПФК ЦСКА.

29-летний специалист ранее работал в клубах БАТЭ (Белоруссия), "Кубань" (Краснодар), "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", информирует официальный сайт армейцев.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.