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Источник: Самедов доплатил из личных средств, чтобы его трансфер в "Спартак" состоялся

"Локомотив" заработал на трансфере полузащитника сборной России Александра Самедова в "Спартак" почти € 4 млн. Из этой суммы определённую долю 32-летний футболист заплатил из собственного кармана, утверждает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Самедов, чей трансфер из "Локомотива" в "Спартак" был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование в стане красно-белых.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 19:09
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(7)
№28 Написал: Веселый13 (Сегодня, 20:28) #
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utekay,
запомни обсос.. раз и на всегда... Мы Спартак... а вы говно... смирись с этим опущенная биомасса... и вбей в голову всем вашем кунсткамерным убожествам....
Регистрация: 13.01.2017
№27 Написал: mogvai рязань (Сегодня, 20:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Rasimm,
а кто еще к нам вернулся?
Регистрация: 11.06.2016
№26 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
еще один предатель возвращается..за свои бабки..
Регистрация: 13.04.2016
№25 Написал: mogvai рязань (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
саша давай домой за медалями тем более я на ХО поспорил)))
Регистрация: 11.06.2016
№24 Написал: Spar (Сегодня, 20:19) #
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Саша, с возвращением домой.
Регистрация: 5.08.2016
№23 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 20:14) #
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Ну а чё ....всё может быть .... Вот еслиб кто то предложил доплатить за то чтоб играть в зините или цыиске , то тут никто б не поверил ...ну или его отвезли б на осведетельствование в сербского ....
Регистрация: 1.09.2016
№22 Написал: vlees (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Тогда Спартак по-любому чемпион

да вот уж фуй...Зенит - Чемпион! Мы румынов ещё прикупим...

joy
Регистрация: 12.01.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Тогда Спартак по-любому чемпион

да вот уж фуй...Зенит - Чемпион! Мы румынов ещё прикупим...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Чтоб играть в Срартаке платять личные бабки))

Ну а че? Как Ромуло, пролечился пять лет в Спартаке, карман набил, и бесплатно ушел домой в Бразилию. Чем не жизнь, а?
Регистрация: 19.03.2010
№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (4)

Opioman,
Похоже, что он переходит не из-за денег, а из-за скандала с Семиным.

А по финансам у него варианты:
в Локо - контракт*срок, если сидеть без игры;
в Спартаке (контракт+бонусы)*срок + возможность играть за сборную.
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: скальп (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (7)

это не какой нибудь там зенит, который все хотят на бабло поиметь,тут люди сами платят чтобы играть в Спартаке stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 24.12.2016
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: сектант
Чтоб играть в Срартаке платять личные бабки))

Федун решил сам с игроков откаты брать.
Регистрация: 12.11.2007
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (3)

брех-няяяя
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Чтоб играть в Срартаке платять личные бабки))
Регистрация: 3.11.2016
№14 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Да Саня даже свое реноме не смог сберечь .....Удачи конечно, но благополучно запороть долгожданное Чемпионство Спартака. Как бы по окончании сезона Самедова Спартак сам не выставил на трансфер....
Регистрация: 18.03.2012
№13 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надо же такую х...ю написать. Просто смех(((((((((
Регистрация: 17.03.2013
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Opioman
При зарплате в 2,5 миллиона евро доплатить з

Самедову предложили 1,8 миллиона в год.

Как сообщает «СЭ», контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год. В «Локомотиве» он зарабатывал за год два миллиона евро.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи дома, Санёк!


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№10 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (4)

При зарплате в 2,5 миллиона евро доплатить за трансфер один миллион есть смысл, потому что насколько я помню Спартак предложил контракт на год больше. Так что в итоге Самедов на 1,5 миллиона в выигрыше.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
богатые у нас футболисты
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: vlees (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Источник joy
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)

Я же говорю за золото заплатил! laughing
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец Геркус, получил, что хотел. Бедный Сашка, там не нужен, тут платить не хотят, пришлось расчехоливаться, что не сделаешь ради шанса стать чемпионом на старости лет.
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: s1978k (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Просто парень решил закончить свою карьеру где его воспитали и за это ему большое уважение а как получится увидим
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Высокие отношения...
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (17)

Тогда Спартак по-любому чемпион.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
первой же зарплатой отобьёт...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бред


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
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