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Агент: "Зенит" просит за Ломбертса очень большую сумму
Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, заявил, переход 31-летнего бельгийца осложнен слишком высокими запросами сине-бело-голубых.
"Зенит" просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с "Зенитом" - а клубов действительно много. Будь что будет.
Каждое трансферное окно клубы проявляют интерес к Николасу, но если они интересуются игроком, им нужно договориться с "Зенитом". Николас уже 10 лет в клубе, и, возможно, "Зенит" захочет и дальше работать с ним.
Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение "Зениту", которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдёт. Но пока ничего не понятно", - цитирует агента ТАСС.
"Зенит" просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с "Зенитом" - а клубов действительно много. Будь что будет.
Каждое трансферное окно клубы проявляют интерес к Николасу, но если они интересуются игроком, им нужно договориться с "Зенитом". Николас уже 10 лет в клубе, и, возможно, "Зенит" захочет и дальше работать с ним.
Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение "Зениту", которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдёт. Но пока ничего не понятно", - цитирует агента ТАСС.
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