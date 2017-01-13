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Агент: "Зенит" просит за Ломбертса очень большую сумму

Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, заявил, переход 31-летнего бельгийца осложнен слишком высокими запросами сине-бело-голубых.

"Зенит" просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с "Зенитом" - а клубов действительно много. Будь что будет.

Каждое трансферное окно клубы проявляют интерес к Николасу, но если они интересуются игроком, им нужно договориться с "Зенитом". Николас уже 10 лет в клубе, и, возможно, "Зенит" захочет и дальше работать с ним.

Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение "Зениту", которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдёт. Но пока ничего не понятно", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Зенит Ломбертс
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57) #
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Лучески с Боашами-ходят-уходят - Колян остается. Если Фаза и Артур у нас, то почему Колян должен уйти? Хотите выдернуть классного игрока - платите. Ему и Зениту. Менее 7млн. ЕВРО (за столько взяли) отпускать обладателя Кубка УЕФА и игрока одной из сильнейших сборных мира нельзя.
Регистрация: 12.11.2007
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