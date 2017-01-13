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Шамиль Газизов: мы разберемся с увольнением болельщика "Уфы" за фото с Семаком
"Уфа" разберется в ситуации с увольнением болельщика команды за то, что он выложил в социальную сеть фотографию с главным тренером команды Сергеем Семаком, заявил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
"Мы разберемся в этой ситуации, - сказал Газизов. - А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией".
Р-Спорт
"Мы разберемся в этой ситуации, - сказал Газизов. - А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией".
Р-Спорт
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