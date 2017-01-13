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Шамиль Газизов: мы разберемся с увольнением болельщика "Уфы" за фото с Семаком

"Уфа" разберется в ситуации с увольнением болельщика команды за то, что он выложил в социальную сеть фотографию с главным тренером команды Сергеем Семаком, заявил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Мы разберемся в этой ситуации, - сказал Газизов. - А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией".

Р-Спорт
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 19:57
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(1)
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно. Разогнать этот аэропорт. Сравнять его с землей... ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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