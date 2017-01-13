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Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (5)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Словения забила два гола в ворота сборной Финляндии в товарищеском матче
Сборная Словении взяла верх над национальной командой Финляндии в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Словения - Финляндия - 2:0
Голы: Кронаветер, 12, Добровольц, 48
Словения: Котник, Балковец (Siko?ek, 81), Бобен, Добровольц, Широк, Кронаветер (Матьяшич, 60), Ветрих, Зайц (Маер, 46), Пуцко (Крамарич, 46), Арцон, Братанович (Вук, 70)
Финляндия: Виитала (Хиландер, 53), Аркивуо (Пиринен, 77), Сумусало, Вяйсянен, Койола, Кауко (Маттила, 72), Тэйлор (Форселль, 60), Шуллер, Туоминен (Вяйринен, 66), Маркканен (Скрабб, 60), Пелвас
Предупреждения: Балковец, 34
Товарищеский матч
Словения - Финляндия - 2:0
Голы: Кронаветер, 12, Добровольц, 48
Словения: Котник, Балковец (Siko?ek, 81), Бобен, Добровольц, Широк, Кронаветер (Матьяшич, 60), Ветрих, Зайц (Маер, 46), Пуцко (Крамарич, 46), Арцон, Братанович (Вук, 70)
Финляндия: Виитала (Хиландер, 53), Аркивуо (Пиринен, 77), Сумусало, Вяйсянен, Койола, Кауко (Маттила, 72), Тэйлор (Форселль, 60), Шуллер, Туоминен (Вяйринен, 66), Маркканен (Скрабб, 60), Пелвас
Предупреждения: Балковец, 34
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