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Словения забила два гола в ворота сборной Финляндии в товарищеском матче

Сборная Словении взяла верх над национальной командой Финляндии в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Словения - Финляндия - 2:0

Голы: Кронаветер, 12, Добровольц, 48

Словения: Котник, Балковец (Siko?ek, 81), Бобен, Добровольц, Широк, Кронаветер (Матьяшич, 60), Ветрих, Зайц (Маер, 46), Пуцко (Крамарич, 46), Арцон, Братанович (Вук, 70)

Финляндия: Виитала (Хиландер, 53), Аркивуо (Пиринен, 77), Сумусало, Вяйсянен, Койола, Кауко (Маттила, 72), Тэйлор (Форселль, 60), Шуллер, Туоминен (Вяйринен, 66), Маркканен (Скрабб, 60), Пелвас

Предупреждения: Балковец, 34
Теги: Сборная Словении Сборная Финляндии
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