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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Жозе Моуринью на пресс-конференции ответил по зазвонившему телефону журналиста (видео)
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" ответил на телефонный звонок.
Один из журналистов положил свой телефон рядом с Моуринью, чтобы записать интервью на диктофон. В какой-то момент телефон зазвонил.
Португальский специалист взял трубку и сказал: "Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку".
Один из журналистов положил свой телефон рядом с Моуринью, чтобы записать интервью на диктофон. В какой-то момент телефон зазвонил.
Португальский специалист взял трубку и сказал: "Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку".
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