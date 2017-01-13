Жозе Моуринью на пресс-конференции ответил по зазвонившему телефону журналиста (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" ответил на телефонный звонок.Один из журналистов положил свой телефон рядом с Моуринью, чтобы записать интервью на диктофон. В какой-то момент телефон зазвонил.Португальский специалист взял трубку и сказал: "Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку".