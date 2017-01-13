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Жозе Моуринью на пресс-конференции ответил по зазвонившему телефону журналиста (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" ответил на телефонный звонок.

Один из журналистов положил свой телефон рядом с Моуринью, чтобы записать интервью на диктофон. В какой-то момент телефон зазвонил.

Португальский специалист взял трубку и сказал: "Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку".

Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Алания»
joy Прикольный мужик! И вообще мужик!... bowtie
Регистрация: 3.05.2015
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