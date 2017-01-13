Эрнани: хочу выигрывать трофеи и помогать "Зениту" творить историю

Полузащитник сине-бело-голубых Эрнани ответил на вопросы о переезде в Петербург, адаптации в новой команде и традиционном "тоннеле".— Я очень рад, что наконец-то присоединился к моим новым товарищам по команде и надеюсь как можно больше им помочь. Мы будем усердно работать на этих сборах.— Понятно, что это такая традиция. Но вообще да, некоторые удары получились приличными — вот он слева постарался больше всех. (смеется)— Я был очень впечатлен, когда мне позвонил агент и впервые рассказал об интересе «Зенита». Я загорелся мыслью о том, что могу перейти в такой клуб. Переговоры проходили достаточно гладко, и, на мой взгляд, не было никаких проблем между руководством моего бывшего клуба и и нынешнего. Теперь я настроен на плодотворную работу на сборах. Я пришел с серьезными намерениями, хочу помочь «Зениту» достичь определенных целей, хочу выигрывать трофеи, помогать в этом команде и творить историю.— С мамой и папой, девушки у меня пока нет. Надеюсь, кого-нибудь найду.— Первый контакт произошел полгода назад, и когда я только узнал об этом, я захотел перейти в «Зенит». Со стороны моего бывшего клуба не было никаких препятствий и в результате я оказался здесь. У «Атлетико Паранаэнсе» хорошая школа, клуб вкладывает средства в воспитание молодых футболистов и живет за счет этого.— Мы не были знакомы лично, но конечно я слышал, что Луческу — сильный тренер, и он воспитал таких игроков как Фернандиньо и Дуглас Коста, поэтому я надеюсь, что наша работа будет очень продуктивной.— Был интерес со стороны «Фиорентины» и «Монако», но ни о каких предложениях «Интера» я не слышал. «Зенит» — единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе.— Единственное, что мне доставило некий дискомфорт, — это холод, но могу уже отметить, что Петербург — очень красивый город. Видел пока не так много, но разговаривал с другими футболистами, и они сказали, что город очень красивый, большой, в нем можно полноценно жить и никаких проблем, думаю, у меня не будет.— Снег видел, да, но такого холода я еще не ощущал. Я приехал из плюс 30 в минус 7 и у меня, если честно, болели от холода руки и ноги.— У нас были сборы в Испании, где мы встречались с «Краснодаром», так что я имел уже какое-то представление о чемпионате России. В Бразилии, конечно, знают об этом турнире, но не настолько подробно.— Он действительно довольно небольшой, но я всегда мечтал играть в футбол на самом высоком уровне и сперва у меня получилось пробиться в «Атлетико Паранаэнсе», я провел там восемь лет, а сейчас перешел в «Зенит», поэтому я очень доволен.— Да, я даже забивал его команде и он мне это уже припомнил. Жулиано — большой футболист, который проделывает на поле огромную работу, и я надеюсь, что достигну его уровня.— Как правило, о рабочих вопросах — в какой футбол играет «Зенит», каковы требования главного тренера. И, естественно, узнаю их мнение о городе, том, что они могут подсказать и показать — все-таки они провели какое-то время в «Зените».— Конечно, я — полузащитник и должен помогать своей команде в обороне, но мне очень нравится подключаться к атакам и забивать голы, поэтому надеюсь порадовать болельщиков.— У людей есть врожденные качества, например, сильный удар по воротам — это как раз мое. Когда я это обнаружил, то стал уделять этому навыку особенное внимание, чтобы еще лучше его развить.— Наверное, это тоже можно назвать моей сильной стороной и я стараюсь над этим работать. Понимаю, что это помогает развивать атаки.— В любом случае, в команде высокая конкуренция и я пришел бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры и мы должны уважать его решение.— Люблю проводить время с семьей, друзьями, ходить в кино и рестораны. Очень люблю и умею сам готовить чураско.— На самом деле сперва хотел 23-й, поскольку под ним играл в «Атлетико», но он занят и поэтому я выбрал 33-й.