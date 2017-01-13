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Эрнани: хочу выигрывать трофеи и помогать "Зениту" творить историю

Полузащитник сине-бело-голубых Эрнани ответил на вопросы о переезде в Петербург, адаптации в новой команде и традиционном "тоннеле".

— Вы провели полноценные тренировочные дни вместе с «Зенитом». Как ощущения?

— Я очень рад, что наконец-то присоединился к моим новым товарищам по команде и надеюсь как можно больше им помочь. Мы будем усердно работать на этих сборах.

— Вас пропустили через тоннель. Оказалось не так уж и страшно?

— Понятно, что это такая традиция. Но вообще да, некоторые удары получились приличными — вот он слева постарался больше всех. (смеется)

— Если вернуться немного назад и вспомнить ваш переход, то как проходили переговоры и когда клуб впервые с вами связался?

— Я был очень впечатлен, когда мне позвонил агент и впервые рассказал об интересе «Зенита». Я загорелся мыслью о том, что могу перейти в такой клуб. Переговоры проходили достаточно гладко, и, на мой взгляд, не было никаких проблем между руководством моего бывшего клуба и и нынешнего. Теперь я настроен на плодотворную работу на сборах. Я пришел с серьезными намерениями, хочу помочь «Зениту» достичь определенных целей, хочу выигрывать трофеи, помогать в этом команде и творить историю.

— С кем переедете в Петербург?

— С мамой и папой, девушки у меня пока нет. Надеюсь, кого-нибудь найду.

— Клубу не жалко было отпускать вас?

— Первый контакт произошел полгода назад, и когда я только узнал об этом, я захотел перейти в «Зенит». Со стороны моего бывшего клуба не было никаких препятствий и в результате я оказался здесь. У «Атлетико Паранаэнсе» хорошая школа, клуб вкладывает средства в воспитание молодых футболистов и живет за счет этого.

— Знали ли вы Луческу и его репутацию как тренера, который успешно работает с молодыми бразильцами?

— Мы не были знакомы лично, но конечно я слышал, что Луческу — сильный тренер, и он воспитал таких игроков как Фернандиньо и Дуглас Коста, поэтому я надеюсь, что наша работа будет очень продуктивной.

— Разные источники говорили об интересе к вам со стороны «Фиорентины», «Монако» и «Интера». Так ли это?

— Был интерес со стороны «Фиорентины» и «Монако», но ни о каких предложениях «Интера» я не слышал. «Зенит» — единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе.

— В 22 года не опасались менять теплую Бразилию на Россию?

— Единственное, что мне доставило некий дискомфорт, — это холод, но могу уже отметить, что Петербург — очень красивый город. Видел пока не так много, но разговаривал с другими футболистами, и они сказали, что город очень красивый, большой, в нем можно полноценно жить и никаких проблем, думаю, у меня не будет.

— Вы до этого видели вообще снег?

— Снег видел, да, но такого холода я еще не ощущал. Я приехал из плюс 30 в минус 7 и у меня, если честно, болели от холода руки и ноги.

— Слышали раньше о чемпионате России?

— У нас были сборы в Испании, где мы встречались с «Краснодаром», так что я имел уже какое-то представление о чемпионате России. В Бразилии, конечно, знают об этом турнире, но не настолько подробно.

— Как вы стали футболистом в таком маленьком городе как Сан-Гонсалу?

— Он действительно довольно небольшой, но я всегда мечтал играть в футбол на самом высоком уровне и сперва у меня получилось пробиться в «Атлетико Паранаэнсе», я провел там восемь лет, а сейчас перешел в «Зенит», поэтому я очень доволен.

— Жулиано рассказывал, что как-то играл против вас.

— Да, я даже забивал его команде и он мне это уже припомнил. Жулиано — большой футболист, который проделывает на поле огромную работу, и я надеюсь, что достигну его уровня.

— О чем в первую очередь интересуетесь у Жулиано и Маурисио?

— Как правило, о рабочих вопросах — в какой футбол играет «Зенит», каковы требования главного тренера. И, естественно, узнаю их мнение о городе, том, что они могут подсказать и показать — все-таки они провели какое-то время в «Зените».

— Вы действительно жесткий игрок как о вас пишут?

— Конечно, я — полузащитник и должен помогать своей команде в обороне, но мне очень нравится подключаться к атакам и забивать голы, поэтому надеюсь порадовать болельщиков.

— Откуда у вас такой мощный удар?

— У людей есть врожденные качества, например, сильный удар по воротам — это как раз мое. Когда я это обнаружил, то стал уделять этому навыку особенное внимание, чтобы еще лучше его развить.

— Точный пас на дальнюю дистанцию — это еще одно качество, которое видно по нарезкам на YouTube.

— Наверное, это тоже можно назвать моей сильной стороной и я стараюсь над этим работать. Понимаю, что это помогает развивать атаки.

— Многие называют вас заменой Витселю. Как относитесь к этому?

— В любом случае, в команде высокая конкуренция и я пришел бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры и мы должны уважать его решение.

— У вас есть какие-то увлечения вне поля?

— Люблю проводить время с семьей, друзьями, ходить в кино и рестораны. Очень люблю и умею сам готовить чураско.

— Вы говорили, что хотите взять 16-й номер. Удалось?

— На самом деле сперва хотел 23-й, поскольку под ним играл в «Атлетико», но он занят и поэтому я выбрал 33-й.

ФК "Зенит"
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 20:38
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№2 Написал: baden69 (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи тебе парень в "Зените".
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: Веселый13 (Сегодня, 20:50) #
  • -8
  •  (8)

черно-голубые уже вписали себя в историю.... взглатывают постоянно...
Регистрация: 13.01.2017
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