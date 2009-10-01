Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:44
Евгений Ловчев: я верю в Карреру (5)
Евгений Ловчев: я верю в Карреру (5)
18:53
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (6)
Вячеслав Колосков: нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд (6)
14:06
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Nielsen Russia: за "Зенит", как правило, болеют успешные люди с доходом выше среднего
Коммерческий директор социологической маркетинговой компании Nielsen Russia Олег Мартьянов рассказал о том, каковы среднестатистические болельщики петербургского "Зенита".
"Исследования показывают, что "Зенит" имеет наибольшее число болельщиков в России, это более 30% любителей футбола. Среди фанатов "Зенита" довольно высока доля семейных людей и женщин, так что можно смело сказать, что "Зенит" добился больших успехов в привлечении этой важной категории поклонников.
Интересно, что болельщики "Зенита", как правило, - успешные люди с доходом выше среднего. Это люди, заинтересованные в различных видах спорта и развлечениях. Они также весьма активны в социальных медиа", - цитирует Мартьянова ФАН.
"Исследования показывают, что "Зенит" имеет наибольшее число болельщиков в России, это более 30% любителей футбола. Среди фанатов "Зенита" довольно высока доля семейных людей и женщин, так что можно смело сказать, что "Зенит" добился больших успехов в привлечении этой важной категории поклонников.
Интересно, что болельщики "Зенита", как правило, - успешные люди с доходом выше среднего. Это люди, заинтересованные в различных видах спорта и развлечениях. Они также весьма активны в социальных медиа", - цитирует Мартьянова ФАН.
Напечатать
97
(10)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.