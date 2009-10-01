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Nielsen Russia: за "Зенит", как правило, болеют успешные люди с доходом выше среднего

Коммерческий директор социологической маркетинговой компании Nielsen Russia Олег Мартьянов рассказал о том, каковы среднестатистические болельщики петербургского "Зенита".

"Исследования показывают, что "Зенит" имеет наибольшее число болельщиков в России, это более 30% любителей футбола. Среди фанатов "Зенита" довольно высока доля семейных людей и женщин, так что можно смело сказать, что "Зенит" добился больших успехов в привлечении этой важной категории поклонников.

Интересно, что болельщики "Зенита", как правило, - успешные люди с доходом выше среднего. Это люди, заинтересованные в различных видах спорта и развлечениях. Они также весьма активны в социальных медиа", - цитирует Мартьянова ФАН.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:51
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№97 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 22:41) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
любители вибраторов ...арен
Регистрация: 25.01.2016
№96 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
vlees

а с тобой кто разговаривает, мальчик?(с).


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№95 Написал: vlees (Сегодня, 22:38) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Sharik.SM
Бомжи с доходом выше среднего - это круто.

это тебе не мелочь по карманам тырить...редиска, питух красно-белый...ыыы

Алкаш за себя говори)на последние деньги купил боярышника и пошел на ветку срать:)красота
Регистрация: 12.01.2017
№94 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
очередное заказное исследование для убогих "трех толстяков". Сколько их уже было, а сколько еще будет... Жаль только денег, потраченных не на социально значимые дела, а на ублажение самолюбия высоких покровителей, и дискредитацию в нестоличной части России репутации хорошей в общем-то команды с хорошей игрой. Очень жаль, что до тех, кто этим занимается, никак не доходят очевидные вещи!
Регистрация: 30.11.2013
№93 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:36) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Плять, правда куда Копу девать, хз, она же не при чем, она честно завоевана, в бескомпромисной борьбе??

придётся туда же...в развалины, где пылятся и тухнут предметы былого виличия духа, шоб было что вспомнить когда совсем душок иссякнет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№92 Написал: Канада (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
тоб понять кто болеет за Спартак можно зайти на этот сайт - школьники и быдло-гопники

Так за погань бомжиную - всё руководство газпрома..,основной ,мыслящей части города - героя ..,на эту погань плевать..
Регистрация: 6.12.2016
№91 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:31) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sharik.SM
Бомжи с доходом выше среднего - это круто.

это тебе не мелочь по карманам тырить...редиска, питух красно-белый...ыыы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№90 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Чтоб понять кто болеет за Спартак можно зайти на этот сайт - школьники и быдло-гопники


Чтобы понять, кто болеет за Зенит, нужно посмотреть историю строительства стадиона на Крестовском. Воруют у жителей всей страны... Дальше продолжать?
Регистрация: 14.06.2015
№89 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 22:27) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Свинной визг до ночи обеспечен)

на неделю, сударь, на неделю!
Регистрация: 1.02.2015
№88 Написал: Канада (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Да пздц ! Зенит - белая кость , пля
Педораз на педоразе сидит и моллой погоняет.
Регистрация: 6.12.2016
№87 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 22:25) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Чтоб понять кто болеет за Спартак можно зайти на этот сайт - школьники и быдло-гопники

Молодца!!!
Регистрация: 1.02.2015
№86 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радослав Ковач
smiley Миллер всё никак не успокоится, ущербный)

Да мерзкий конечно он,но спасибо ему что не бросает наш зенит пичинен,так бы опять болтались в 1 лиге(


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№85 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Фигасе, у нас малолетнее глорьё - это представители выше среднего класса, оказывается. satisfied Что за бзик у миллера, раз он пачками без передыху оплачивает перемоги? Видел одного у нас в городе от 84-го года болельщика, да. Остальные глорики, то за коней были, то за бомжей сейчас пока, то за следующего будут.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№84 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (4)

соглашусь...
щеглов... монголор... блясинг...витёк...хитрый лис... - яркое тому подтверждение...
Регистрация: 1.09.2016
№83 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smiley Миллер всё никак не успокоится, ущербный)


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№82 Написал: vlees (Сегодня, 22:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Чтоб понять кто болеет за Спартак можно зайти на этот сайт - школьники и быдло-гопники

Не путай нас с болельщиками зенита,большинству из них еще только предстоит узнать что такое 1 любовь,болельщикам женского пола еще не знакомо что такое тампон)
Регистрация: 12.01.2017
№81 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Да пздц ! Зенит - белая кость , пля ! smirk laughing
Регистрация: 23.09.2016
№80 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
"Спартак" - слово ругательное...чуждое и богопротивное для слуха русского человека

Мало того, оно еще и чужеродное, пришедшее к нам из Древнего Рима. Уже и Рима то никуя не существует, в современном обиходе наооборот, если что-то характеризуется полным развалом, употребляется выражение"на развалинах рима". А эти все там же, времён развалин живут, и разрухи,- в головах и печени.

пс: у них музей, кстати, без названия, как это еще в голову никому не пришло назвать его "На развалинах Рима"???
Плять, правда куда Копу девать, хз, она же не при чем, она честно завоевана, в бескомпромисной борьбе??
Регистрация: 14.11.2012
№79 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб понять кто болеет за Спартак можно зайти на этот сайт - школьники и быдло-гопники


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№78 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Про Зенит было проще сазать -болеет аристократия.


И серьёзно болеет.
Проще сазать...


--------------------
Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№77 Написал: redalarm Омск (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
ОДИН на ВЕСЬ Омск?
Поверю, естественно.
С чего бы там больше одного СБГ быть?
Да и этого, видать, приезжие из Питера заразили.

Да хрен его знает, может и еще есть :) Но мы хотя бы друг друга говном не поливаем и в обычной жизни дружим. А матчи Спартака и Зенита обсуждаем без драк и поножовщины, вот что важно.
Регистрация: 26.03.2010
№76 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Свинной визг до ночи обеспечен)

А по какому поводу, позвольте поинтересоваться???
Регистрация: 14.11.2012
№75 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:06) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок

не ***. В Спартаке были самые маленькие зарплаты.

Не плачь, вы активно барыжили шмотками из-за бугра, так что фактическая зп превосходила все мечты советского гражданина, потому к вам так и стремились попасть blush
Регистрация: 19.03.2010
№74 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бред 100% Явсякие болеют,особенно в последние годы зенит довольно успешен.
Регистрация: 3.11.2016
№73 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PorebriC
Ну правильно, в вашу говнокоманду во времена союза народные деньги вливали сверх меры. Времена изменились, течение денег тоже изменило направление, теперь вы бомжы на нашем фоне бугага

не ***. В Спартаке были самые маленькие зарплаты.
Одним из наиболее богатых клубов советских времен считалась луганская «Заря» образца-72. Как рассказывал чемпион СССР в ее составе Сергей Морозов, в том году заработок игрока «Зари» составлял от 700 до 1000 рублей в месяц, из которых 180 — ставка футболиста высшей лиги, около 200 — доплата, плюс 150 руб. премиальных за каждую победу.
Не меньшими были зарплаты в «Днепре» 80-х, который, кстати, первым из футбольных клубов СССР стал профессиональным или, как тогда говорили, хозрасчетным.
Такая форма позволяла платить зарплаты и премиальные футболистам официально. До этого же футболисты всех клубов числились еще где-то, согласно профилю клуба. То есть игроки ЦСКА «служили» в армии, «Шахтера» — «работали» на шахтах, «Спартака» — в пищевой промышленности, а многочисленные динамовцы — в МВД.
Общеизвестно, что Валерий Лобановский был полковником милиции, правда, гораздо меньше людей знают, что это звание он получил уже по возвращении из ОАЭ, а уезжал туда подполковником. В звании майора уволился из МВД, уезжая в Австрию, Олег Блохин.
Чтобы создать условия для привлечения качественных футболистов, руководители республик, областей или предприятий шли на нарушения, зачисляя футболистов сразу на два места работы, помимо футбольной ставки. В 1973 году ЦК КПСС внезапно озаботился таким положением и даже создал специальную комиссию, изучавшую ситуацию с финансированием команд высшей лиги. Создали ее, чтобы ударить по «Заре», но рикошетом зацепили и других. Так, в материалах комиссии были указаны зарплаты некоторых киевских динамовцев, в частности, Владимира Веремеева, который в течение нескольких месяцев получал от 700 до 900 рублей. Не понравилась комиссии и зарплата тренера московского «Торпедо» Иванова — в среднем 700 рублей.
На некоторое время указания партии возымели действие, но через пару лет все вернулось на круги своя.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№72 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:58) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Именно по такой схеме в хохляндии епут мозг народу.


а у нас по такому принципу едрисня побеждает)
питерские по-другому не умеют


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№71 Написал: Канада (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Давно предлагаю сделать столицей страны Томск, и все деньги, и все руководящие должности будут там
Новосибирск..,или Красноярск - тогда надежды на возрождение нации и славянского государства ещё остаются..,иначе полный крах..
Регистрация: 6.12.2016
№70 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Коммерческий директор социологической маркетинговой компании Nielsen Russia

Компанию явно назвали в честь Нильса, что на утках летал.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№69 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Свинной визг до ночи обеспечен)
Регистрация: 24.04.2009
№68 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну, на этом сайте вас действительно больше. Я бы сказал, 50% - ваши, 30% наши, 10% кони, и остальные по мелочи...

На спортс.ру по голосованиям так же. Другие ресурсы редко посещаю.
Регистрация: 16.08.2008
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