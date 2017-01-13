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Джорджевич, Дзюба и Кришито победили в мини-турнире "Зенита"
13 января игроки "Зенита" продолжили подготовку к сезону в ОАЭ.
Утренее занятие началось с разминки в тренажерном зале, затем команда переместилась на поле стрелкового клуба "Джебел Али". Тренировка состояла из беговых упражнений, отработки передач в касание и серии квадратов.
Вечернее занятие началось с традиционной разминки, затем футболисты разделились на три группы, две из которых отрабатывали фланговые передачи в штрафную и удары по воротам, а третья - провела двусторонку на ограниченном участке поля.
Тренировка завершилась первым в 2017-м году мини-турниром, победители которой определились по количеству забитых мячей. Ими стала команда "желтых", в составе которой отличились Лука Джорджевич, Артем Дзюба и Доменико Кришито. В команде "синих" голами отметились Данни и Павел Могилевец, "красные" ушли с поля без забитых мячей.
На завтра у команды запланирована утренняя тренировка и первый контрольный матч года против немецкого "Айнтрахта".
ФК "Зенит"
Утренее занятие началось с разминки в тренажерном зале, затем команда переместилась на поле стрелкового клуба "Джебел Али". Тренировка состояла из беговых упражнений, отработки передач в касание и серии квадратов.
Вечернее занятие началось с традиционной разминки, затем футболисты разделились на три группы, две из которых отрабатывали фланговые передачи в штрафную и удары по воротам, а третья - провела двусторонку на ограниченном участке поля.
Тренировка завершилась первым в 2017-м году мини-турниром, победители которой определились по количеству забитых мячей. Ими стала команда "желтых", в составе которой отличились Лука Джорджевич, Артем Дзюба и Доменико Кришито. В команде "синих" голами отметились Данни и Павел Могилевец, "красные" ушли с поля без забитых мячей.
На завтра у команды запланирована утренняя тренировка и первый контрольный матч года против немецкого "Айнтрахта".
ФК "Зенит"
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