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Джорджевич, Дзюба и Кришито победили в мини-турнире "Зенита"

13 января игроки "Зенита" продолжили подготовку к сезону в ОАЭ.

Утренее занятие началось с разминки в тренажерном зале, затем команда переместилась на поле стрелкового клуба "Джебел Али". Тренировка состояла из беговых упражнений, отработки передач в касание и серии квадратов.

Вечернее занятие началось с традиционной разминки, затем футболисты разделились на три группы, две из которых отрабатывали фланговые передачи в штрафную и удары по воротам, а третья - провела двусторонку на ограниченном участке поля.

Тренировка завершилась первым в 2017-м году мини-турниром, победители которой определились по количеству забитых мячей. Ими стала команда "желтых", в составе которой отличились Лука Джорджевич, Артем Дзюба и Доменико Кришито. В команде "синих" голами отметились Данни и Павел Могилевец, "красные" ушли с поля без забитых мячей.

На завтра у команды запланирована утренняя тренировка и первый контрольный матч года против немецкого "Айнтрахта".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
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