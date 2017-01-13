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ЦСКА вошел в топ-5 самых убыточных клубов Европы

Операционные убытки ЦСКА за 2015-й год составили 48 миллионов евро, говорится в ежегодном статистическом отчете на официальном сайте УЕФА.

Чистые убытки армейцев составили 44 миллиона евро (5-е место в Европе). В топ-20 самых убыточных клубов (речь о чистых убытках) вошли также "Анжи" (15-е место, 22 миллиона евро) и "Динамо" (16-е место, 22 миллиона евро).

Возглавляют же этот малоприятный рейтинг два итальянских клуба – "Интер" (140 миллионов евро) и "Милан" (89 миллионов евро).

Советский спорт
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:25
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25
(0)
№25 Написал: скальп (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: cska1971
А тебе не пофиг?

хамишь ослег,мало того что не знаешь кому принадлежит клуб за который ты болеешь,так еще и хамим,нехорошо.
Регистрация: 24.12.2016
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вроде армия на подъёме, а клуб центральный в опе...как так?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сэт
Цитата: maradona72
Но данный момент сосет болт именно гинер со своим пристарелым клубом. Команда без болельщиков. Ущербы

так боится по ходу сезона упустить первое место, аж срется от страха)

Здесь люди на ветке не срутся, а приводят факты. Почитай, не пиши, будь умнее
Регистрация: 4.04.2008
№22 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: скальп
формально есть,ну сам подумай,есть разница кому принадлежит например квартира:тебе или твоему родному брату?)


А тебе не пофиг?
Регистрация: 26.01.2007
№21 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Но данный момент сосет болт именно гинер со своим пристарелым клубом. Команда без болельщиков. Ущербы

так боится по ходу сезона упустить первое место, аж срется от страха)


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№20 Написал: скальп (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: cska1971
Есть разница с точки зрения фамилии?

формально есть,ну сам подумай,есть разница кому принадлежит например квартира:тебе или твоему родному брату?)
Регистрация: 24.12.2016
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Или и тогда разницы нет?


Формально, по "признаку фамилии", нет.
Регистрация: 26.01.2007
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Есть разница с точки зрения фамилии?

Есть однофамильцы, к примеру. Или и тогда разницы нет?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: vlees
клуб никогда не отдаст кредит


Вам-то что за дело? Вам - карманной командочке олигарха, который терпит вас, пока не продаст вторую половину поля...

Цитата: Сибирячок
Вадиму


Есть разница с точки зрения фамилии?
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Это враньё, клуб, как раз, Гинеру принадлежит...

Вадиму.
Сын президента московского ЦСКА Евгения Гинера Вадим является владельцем компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит армейский клуб. Об этом сообщается в отчетности организации, опубликованной на портале companieshouse.gov.uk.

Согласно документам, Вадим Гинер обладает 75 процентами акций зарегистрированной в Лондоне компании. В августе 2016 года Bluecastle Enterprises Limited опубликовала отчеты о финансовой деятельности. Из них следует, что ЦСКА полностью принадлежит этой организации. При этом 76 процентов акций ЦСКА находится в залоге у Внешэкономбанка (ВЭБ).

По итогам 2015 года убыток Bluecastle Enterprises вырос в 14,6 раза — до 49,747 миллиона долларов. В компании объяснили рост расходов строительством нового стадиона армейцев, который был введен в эксплуатацию 17 августа.

20 октября СМИ сообщили о том, что годовой убыток ЦСКА составляет один миллиард рублей в год. При этом возможными путями выхода из кризиса были названы привлечение новых инвесторов или продажа клуба для сохранения финансирования.

А по сути вообще в залоге у ВЭБа.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:04) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: maradona72
Но данный момент


вы слишком раздухарились. До мая доживите...

Цитата: vlees
Вроде говорят на сына все оформлено


Ну, и какая фамилия у сына? laughing
Регистрация: 26.01.2007
№14 Написал: vlees (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: скальп
Гинеру вообще клуб цска не принадлежит


Это враньё, клуб, как раз, Гинеру принадлежит...

Вроде говорят на сына все оформлено,но хз все равно правды не узнаем.
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: скальп
Гинеру вообще клуб цска не принадлежит


Это враньё, клуб, как раз, Гинеру принадлежит...
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: vlees (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
этот малопосещаемый клуб никогда не отдаст кредит без игры лч
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: скальп (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Sergant
А спартаку даже стадион НЕ принадлежит. И ни одного титула при федуне, зато у него труба с нефтью и всё хорошо. А спартак соси болта

ты мне будешь рассказывать про Спартак?)Гинеру вообще клуб цска не принадлежит,вы вообще живете на свете по доверенности,у вас нет ничего,вы голодранцы laughing
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Sergant
. А спартак соси болта

Но данный момент сосет болт именно гинер со своим пристарелым клубом. Команда без болельщиков. Ущербы


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: скальп (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Sergant
Это всё игра цифрами со стороны журналистов

joy
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Sergant (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
у Федуна как раз богаче

А спартаку даже стадион НЕ принадлежит. И ни одного титула при федуне, зато у него труба с нефтью и всё хорошо. А спартак соси болта laughing
Регистрация: 15.12.2016
№7 Написал: скальп (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: myspartaksuperclub
нормальное такое наследие - полтора десятка титулов и новый стадион, нам бы федун такое оставил. а долги дело такое - сегодня есть, а завтра нет.

болотный недотролль,у Федуна как раз богаче инфраструктура,плюс манеж и академия,а у Гинера картонное недоразумения в виде стадиона и полтора землекопа на трибунах и долгов нащелкал,зато говночашкам все хлопали,вот она цена за все это)))
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скальп
такое наследие вам оставит Гинер после себя

нормальное такое наследие - полтора десятка титулов и новый стадион, нам бы федун такое оставил. а долги дело такое - сегодня есть, а завтра нет.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: Rusl0001
Мне запомнилось, что были статьи о том, что ЦСКА в ноль выходит в предыдущие годы.
И что он вообще самый окупаемый клуб в России.
Наверное, я что-то путаю...

Ничего что Гинер строил стадион почти весь прошлый год? И при этом у него нет ни нефти ни газа.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rusl0001
Мне запомнилось, что были статьи о том, что ЦСКА в ноль выходит в предыдущие годы.

А я помню статью что состояние Федуна за время правления в Спартаке уменьшилось с 6 до 4 миллиардов.
Неудивительно, с таким багажом blush
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: Sergant (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rusl0001
Мне запомнилось, что были статьи о том, что ЦСКА в ноль выходит в предыдущие годы.
И что он вообще самый окупаемый клуб в России.
Наверное, я что-то путаю...

Это всё игра цифрами со стороны журналистов, об одном пишут, о другом умалчивают. Вот банальный пример из вчерашней новости о ЦСКА на примере МЮ:

УЕФА опубликовала суммы чистого долга среди европейский футбольный клубов. Худшим показателем обладает «Манчестер Юнайтед».

В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.

По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (9)
online

сколько было оваций про лучшую селекцию и самоокупаемость,а на деле одни убытки и долги,вот такое наследие вам оставит Гинер после себя,зато в ТОП вошли))))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мне запомнилось, что были статьи о том, что ЦСКА в ноль выходит в предыдущие годы.
И что он вообще самый окупаемый клуб в России.
Наверное, я что-то путаю...


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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