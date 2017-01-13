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ЦСКА вошел в топ-5 самых убыточных клубов Европы
Операционные убытки ЦСКА за 2015-й год составили 48 миллионов евро, говорится в ежегодном статистическом отчете на официальном сайте УЕФА.
Чистые убытки армейцев составили 44 миллиона евро (5-е место в Европе). В топ-20 самых убыточных клубов (речь о чистых убытках) вошли также "Анжи" (15-е место, 22 миллиона евро) и "Динамо" (16-е место, 22 миллиона евро).
Возглавляют же этот малоприятный рейтинг два итальянских клуба – "Интер" (140 миллионов евро) и "Милан" (89 миллионов евро).
Советский спорт
Чистые убытки армейцев составили 44 миллиона евро (5-е место в Европе). В топ-20 самых убыточных клубов (речь о чистых убытках) вошли также "Анжи" (15-е место, 22 миллиона евро) и "Динамо" (16-е место, 22 миллиона евро).
Возглавляют же этот малоприятный рейтинг два итальянских клуба – "Интер" (140 миллионов евро) и "Милан" (89 миллионов евро).
Советский спорт
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