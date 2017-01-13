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У Поля Погба появился эмодзи в твиттере (фото)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи в твиттере.

"Спасибо, твиттер, что сделал мне эмодзи. Давайте повеселимся и оторвемся", – написал футболист.

У Поля Погба появился эмодзи в твиттере (фото)


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Теги: Погба
Сегодня, 21:32
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