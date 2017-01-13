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Евгений Ловчев: я верю в Карреру (5)
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Евгений Ловчев: я верю в Карреру
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство.
"Я ни в одну российскую команду не верю, что они второй этап чемпионата пройдут на одном дыхании. Пять очков – мало для отрыва. "Спартак", видя перспективу выиграть чемпионат, активно укрепляются. Вот сейчас понятно, кого и для чего покупают новичков "красно-белые".
Ребров не является выдающимся вратарем. И приход Селихова понятен. Нужно было укреплять центральную зону оборону – пришел Джикия. Практически всех тех игроков, которых берет "Спартак", являются укреплением. То же самое делает и "Зенит". Вот эти две команды только и укрепляются.
Каррера на первом сборе будет заниматься тактикой и физической подготовкой, и лишь в конце сборов проведет контрольные матчи. К примеру, ранее "Лестер" проваливался после сборов, как и "Челси". Но я верю в Карреру", - цитирует Ловчева "СпортFM".
"Я ни в одну российскую команду не верю, что они второй этап чемпионата пройдут на одном дыхании. Пять очков – мало для отрыва. "Спартак", видя перспективу выиграть чемпионат, активно укрепляются. Вот сейчас понятно, кого и для чего покупают новичков "красно-белые".
Ребров не является выдающимся вратарем. И приход Селихова понятен. Нужно было укреплять центральную зону оборону – пришел Джикия. Практически всех тех игроков, которых берет "Спартак", являются укреплением. То же самое делает и "Зенит". Вот эти две команды только и укрепляются.
Каррера на первом сборе будет заниматься тактикой и физической подготовкой, и лишь в конце сборов проведет контрольные матчи. К примеру, ранее "Лестер" проваливался после сборов, как и "Челси". Но я верю в Карреру", - цитирует Ловчева "СпортFM".
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