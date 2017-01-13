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Евгений Ловчев: я верю в Карреру

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство.

"Я ни в одну российскую команду не верю, что они второй этап чемпионата пройдут на одном дыхании. Пять очков – мало для отрыва. "Спартак", видя перспективу выиграть чемпионат, активно укрепляются. Вот сейчас понятно, кого и для чего покупают новичков "красно-белые".

Ребров не является выдающимся вратарем. И приход Селихова понятен. Нужно было укреплять центральную зону оборону – пришел Джикия. Практически всех тех игроков, которых берет "Спартак", являются укреплением. То же самое делает и "Зенит". Вот эти две команды только и укрепляются.

Каррера на первом сборе будет заниматься тактикой и физической подготовкой, и лишь в конце сборов проведет контрольные матчи. К примеру, ранее "Лестер" проваливался после сборов, как и "Челси". Но я верю в Карреру", - цитирует Ловчева "СпортFM".
Теги: Ловчев Каррера Спартак
Сегодня, 21:44
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(0)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Верим в Валеру,
В Карреру верим,
Верим в Чудо,
шо чимпиёнами будим...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Верун ты наш, народный! сколько верить собрался?
Регистрация: 1.02.2015
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
"Валера верим" и это слышали. Теперь "Верим в Карреру" -это уже диагноз Чемпионом Спартаку точно не быть.
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Одиссей
Но я верю в Карреру", - цитирует Ловчева "СпортFM".
smile Кто бы сомневался. А уж как ты в Аленичева верил когда все хорошо было.

А в Валеру не верил , что-ль ? wink
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:47) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Но я верю в Карреру", - цитирует Ловчева "СпортFM".
smile Кто бы сомневался. А уж как ты в Аленичева верил когда все хорошо было.
Регистрация: 20.02.2013
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