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Али Гаджибеков: в "Крыльях" хочу показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России
Новичок "Крыльев Советов" защитник Али Гаджибеков после подписания контракта с самарцами ответил на вопросы пресс-службы.
– Али, поздравляем с подписанием контракта! Какие эмоции от нового вызова в карьере?
– Спасибо огромное! Я счастлив стать частью "Крыльев". Вы правы, для меня это – новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С "Крыльями" у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. "Крылья Советов" – команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определенными задачами.
– За "Анжи" ты выступаешь с 2006 года. Тяжело дался переход в другую команду?
– Безусловно, махачкалинский клуб – это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. "Анжи" очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я – не исключение.
– Ты уже успел пообщаться с наставником "Крыльев" Вадимом Скрипченко?
– Да, конечно. У нас был очень продуктивный телефонный разговор, Вадим Викторович объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас – я буду выкладываться на все сто процентов, хочу принести "Крыльям" своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть, что доказывать самому себе.
– Например?
– Показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт – я вызывался в сборную при Дике Адвокате.
ФК "Крылья Советов"
– Али, поздравляем с подписанием контракта! Какие эмоции от нового вызова в карьере?
– Спасибо огромное! Я счастлив стать частью "Крыльев". Вы правы, для меня это – новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С "Крыльями" у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. "Крылья Советов" – команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определенными задачами.
– За "Анжи" ты выступаешь с 2006 года. Тяжело дался переход в другую команду?
– Безусловно, махачкалинский клуб – это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. "Анжи" очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я – не исключение.
– Ты уже успел пообщаться с наставником "Крыльев" Вадимом Скрипченко?
– Да, конечно. У нас был очень продуктивный телефонный разговор, Вадим Викторович объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас – я буду выкладываться на все сто процентов, хочу принести "Крыльям" своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть, что доказывать самому себе.
– Например?
– Показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт – я вызывался в сборную при Дике Адвокате.
ФК "Крылья Советов"
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